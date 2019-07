La mayoría de los baleares prevé mejorar su nivel de vida actual cuando se jubile y el 79 % de los ciudadanos considera que ahorrar es imprescindible para poder vivir tranquilo. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio ‘Perfiles y estilos de vida ante la jubilación’, promovido por la aseguradora Caser y que se realizó durante el pasado mes de enero.

Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser, puntualiza que «un 66 % de los baleares se define como ahorrador, aunque sólo el 58 % tienen algún producto de ahorro contratado».

Para un 37 % de estos ahorradores, no hay una finalidad concreta a la que destinar estos ahorros, más allá de la de cubrir imprevistos. Sin embargo, Valero explica que la mayoría «aún no ha calculado lo que le quedará de pensión cuando se jubile, pero la edad media a la que consideran que deberían empezar a ahorrar son los 37 años, dos años por debajo de la que encontramos en el conjunto de España y la más baja de todas las comunidades autónomas». El informe concluye también que el 14 % de los encuestados cree que hay que empezar a ahorrar para la jubilación antes de los 30 años, un dato superior a la media nacional (10 %). Asimismo, respecto a la previsión social, el 85 % de los consultados no ha calculado cuál será la pensión pública que recibirá durante la jubilación.

En lo que se refiere a la finalidad del ahorro, el estudio revela que la jubilación es una de las razones principales para ahorrar, lo que supone el 45 % del resultado de la encuesta.

En este contexto, Valero explica que «la jubilación es una prioridad para los baleares y así se manifiesta en que es una de las razones fundamentales para el ahorro, por delante de los gastos relacionados con los hijos, los imprevistos laborales o la adquisición de una vivienda».

Por otro lado, quienes aún no ahorran para la jubilación reconocen que es porque su situación económica se lo impide en estos momentos (35 %) o debido a que ven la llegada de la jubilación demasiado lejos (2 3%).

El análisis sobre los perfiles detecta que el «inquieto es el más preparado para la jubilación».

Planes de pensiones

Uno de cada cinco baleares tiene contratado en estos momentos un plan de pensiones, sumando en total 214.775 partícipes que acumulan una inversión de 1.474 millones de euros, según el último informe de coyuntura autonómico realizado por el Observatorio Inverco a nivel autonómico.