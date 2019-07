Podemos ofrece reunirse con EU pero pide que vaya más de un interlocutor

Podemos está dispuesto a reunirse con Esquerra Unida (EU) y abordar las cuestiones que les mantienen enfrentados. Eso sí, con más de un interlocutor por partido. Eso es una muestra de la desconfianza que, aparentemente, marca sus relaciones.

Alejandro López, secretario de Organización de Podemos y diputado autonómico, dijo ayer a este diario que «hablaremos de lo que haya que hablar» y precisó que «Esquerra Unida no cuestionó ninguno de los puntos del acuerdo cuando lo firmanos».

Se refería al acuerdo de coalición que dio lugar a Unidas Podemos. El dirigente morado dijo que el diputado Pablo Jiménez (de Esquerra Unida) no les ha planteado ninguna incomodidad y que no cree que esté planeando romper con el grupo y quedarse como diputado no adscrito. Esa es una posibilidad que sí plantea EU.

El acuerdo dejaba un amplio margen de voto a Jiménez en todas aquellas cuestiones, concretamente 21, que no hubieran sido recogidas previamente.

López confirmó este jueves (igual que Juan José Martínez, coordinador de EU) la información que ha venido publicando estos días este periódico sobre las cláusulas del acuerdo que dejaban a EU sin subvenciones del grupo parlamentario y que fijaba porcentajes para los consells de Mallorca y Menorca.

El acuerdo, suscrito por López y Martínez, especifica que la subvención del grupo político del Consell de Mallorca será de un 15 % para EU y un 85 % para Podemos. En el caso de Menorca, de un 20 % para EU y un 80 % para Podemos. También se alude al Consistorio de Palma y allá se precisa que, además del reparto de subvenciones (70 %-30 % a favor de los morados) se constata que EU nombrará un asesor técnico. En el caso del Parlament, sólo se alude a que el cien por cien será gestionado por Podemos.

El punto de conflicto es que la documentación presentada ante la Junta Electoral fijaba que los órganos de dirección y coordinación serán por el modo establecido en los pactos y en la proporción fijada para las subvenciones.

Podemos, tal como informaba este jueves este diario, solicitó perfiles de posibles cargos a EU. Lo que ocurre es que se reservaba el derecho de examinarlos. EU, según esta formación, propuso tres de los que no se aceptó ninguno.

Asamblea de EU

Esquerra Unida, que este jueves reunió a su dirección política, acordó acudir a la reunión con Podemos pese al clima de desconfianza. Sin embargo, decidió convocar una asamblea para el próximo día 27 de julio con independencia de cuál sea el resultado de la gestión. La reunión convocada por Podemos fue solicitada por Esquerra Unida.