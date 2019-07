El retraso del Govern en el pago de las facturas a los proveedores llega a los niveles del año 2016

Ningú no dubta avui que la representació política és la clau de l’Estat modern i, en particular, de l’Estat constitucional. Representar significa substituir algú, posar-se en lloc d’algú. Així doncs, mitjançant la representació s’ha fet possible que el representat ampliés les seves possibilitats de participació i l’àmbit de la mateixa participació. En els seus orígens, […]