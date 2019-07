Pedro Sánchez anuncia leyes medioambientales que su Gobierno cuestiona en Balears

El candidato a presidir el Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes en su discurso de investidura su intención de sacar adelante una ley para avanzar en la lucha contra el cambio climático y otra para regular los plásticos de un solo uso. Precisamente el Ejecutivo de Sánchez ha advertido recientemente de que dos leyes que el Parlament balear aprobó la pasada legislatura con un contenido similar podrían ser inconstitucionales. Se trata de la ley del Cambio Climático y Transición Energética y la de Residuos. Según el Gobierno, estas normas invaden competencias del Estado, y por esta razón las cuestiona.

Las dos leyes baleares aún no están formalmente impugnadas, pero si la comisión formada por representantes del Estado y la Comunitat Autònoma, que próximamente debe reunirse para tratar de resolver las diferencias, no alcanza un acuerdo, el Gobierno las recurrirá previsiblemente ante el Tribunal Constitucional.

Pedro Sánchez anunció otras medidas igualmente relacionadas con la actualidad social y política de Balears. Es el caso de la reforma del sistema de financiación autonómica, exigida por todos los partidos, u otras medidas relacionadas con el acceso a la vivienda –la posibilidad de fijar un precio máximo a los alquileres– o con la movilidad –habló de «conectar territorios» y del corredor mediterráneo, pero apostando por el AVE como medio de transporte–. No hizo referencia alguna a la insularidad ni a los costes añadidos que supone.

«Falta de compromiso»

Més per Mallorca reaccionó al discurso de Sánchez. El senador autonómico Vicenç Vidal criticó «la falta de sensibilidad y compromiso con las Illes Balears» que, según él, había demostrado. «Es necesario un compromiso firme. Hay temas que no pueden esperar y Sánchez ha perdido hoy una oportunidad histórica. Queda claro que las Illes Balears no existen para Sánchez», dijo.

Francina Armengol, que estuvo en Madrid, aplaudió el discurso. «Va mucho en la línea en que trabajamos la pasada legislatura y con los Acords de Bellver. [...] Ha hablado de cuestiones muy ligadas a nuestro programa de gobierno, como la movilidad», valoró. Jaume Font, del PI, criticó las dificultades de los partidos estatales para alcanzar un acuerdo.