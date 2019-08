«Un ‘Brexit’ sin acuerdo no es bueno para Gran Bretaña ni para la UE»

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, no es un extraño en Mallorca y le encanta la Isla. De hecho, se encuentra estos días de vacaciones aquí. «He estado en distintos sitios con mi familia. Es una isla maravillosa, un lugar ideal para desconectar y disfrutar del clima. Puedes conocer a turistas de toda Europa. Mallorca tiene algo especial y es que también es muy popular entre los españoles», declaró este sábado Khan a Majorca Daily Bulletin.

Puede intentar desconectar, pero siempre tiene en mente la situación en Reino Unido y, sobre todo, Londres. Recientemente, el alcalde ha sido acusado de no estar centrado en la dirección de la capital y de «hablar demasiado sobre el ‘Brexit’, lo que no es su cometido», tal y como ha señalado algún tertuliano de televisión. «Estamos pasando por unos momentos muy agitados en nuestro país. Siendo miembros de la Unión Europea, tenemos responsabilidad sobre el empleo, el crecimiento y la prosperidad. Si nos marchamos sin ningún tipo de acuerdo, podría ser catastrófico. Yo soy una persona optimista, pero el optimismo debe basarse en hechos, y cuando pienso en la cantidad de dinero, energía y esfuerzo que hemos gastado en un ‘Brexit’ sin acuerdo, los problemas de pan y mantequilla (los asuntos que marcan el día a día de las personas) como el Servicio Nacional de Salud, la seguridad, el empleo o el hogar han sido desatendidos».

Afirma que «también somos un país dividido. Lo que yo espero de los políticos, incluyéndome a mí, es que unan a la gente. El motivo por el que el primer ministro, Boris Jhonson, nos conduce a un ‘Brexit’ sin acuerdo es complacer a ciertos miembros de su partido. Esto va a generar grandes desafíos a nuestro país, todavía más de los que tenemos».

Al hablar sobre los desafíos a los que se enfrentan los británicos expatriados en Mallorca, Khan señala que «he conocido a gente en el aeropuerto, en el avión y desde que he estado aquí, en el espacio de unas semanas, he podido observar que el coste de sus vacaciones se encarecía porque el cambio de divisa es muy pobre. Esto no solo tiene un gran impacto en los expatriados que viven en la Unión Europea con una pensión, sino que también afecta a las importaciones, ya que el precio de los bienes en Reino Unido también está creciendo. Esto son algunas de las cosas que aquellos que han defendido la salida de la Unión Europea no nos han contado». Y añade: «Pongamos a la gente joven como ejemplo, aquellos que piensan en un proyectos de futuro. Antes tenías la libertad de estudiar libremente en cualquier lugar de Europa; todo esto también se ha visto afectado. Lo bueno de Londres es que tenemos una economía fantástica y la ciudad cuenta con un ecosistema diversos, pero me preocupan todas las oportunidades que perderemos por abandonar la Unión Europea. Es dogmático, es ideológico, no es pragmático. Se contaron muchas mentiras durante la campaña del referéndum, se hicieron muchas promesas que no dieron ningún tipo de fruto. Se utilizaba una frase que decía algo así como: ‘Tendremos nuestro pastel y nos lo comeremos’. Bueno, espera. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo no perteneces a un club y aún así esperas obtener todos sus beneficios? Eso ni pasa ni va a pasar», expresó.

El alcalde de Londres cree que «Johnson volverá a pedirle al país si quiere abandonar la UE. ‘Londres está abierta’ es nuestro lema en la capital, pero qué pasa con el resto del país. ¿Qué pasa con los británicos que viven en la UE? Cuando empezaron las negociaciones se debería haber acordado de inmediato que todos los derechos alcanzados debían mantenerse intactos.»

Reconoce que «Boris y yo nos llevamos bien y tener un primer ministro que fue alcalde de Londres es una gran ventaja. Él entiende los problemas a los que la ciudad se enfrenta y la importancia que tiene la capital para el Reino Unido, pero todos estamos enfrentándonos a duros desafíos».