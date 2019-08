La diputada Malena Contestí dimite de sus cargos en Actúa Balears por la polémica sobre la financiación

La diputada de Vox Balears en el Congreso, Malena Contestí, ha dimitido de todos sus cargos orgánicos en la organización regional del partido de Santiago Abascal, una decisión adoptada tras las noticias difundidas sobre la presunta financiación irregular de la formación. Contestí ha confirmado a Ultima Hora su decisión, así como su baja de la formación Actúa Balears.

Contestí procederá a darse de baja del partido «con efecto inmediato», algo que ya ha hecho saber al presidente balear de Vox, Jorge Campos.

La diputada de Vox ha asegurado que con su decisión no prejuzga a las personas señaladas y sostiene que desconoce la certeza o no de las informaciones difundidas sobre que cinco miembros de la cúpula del partido cobraban del mismo antes de la campaña electoral mediante facturas por asesoría jurídica no prestada. No obstante, ha aclarado que da un paso atrás, «con gran dolor», porque no se siente cómoda en esta situación.

Pese a esta decisión, Malena Contestí seguirá siendo afiliada de Vox y ha aseverado que continuará como diputada en el Congreso porque sigue perteneciendo al partido de Abascal.

El presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha salido este mismo martes a desmentir las informaciones sobre la financiación del partido, y lo ha achacado a «filtraciones» de la extesorera del partido, Núria Diez, y al hecho de que tras no acceder a un cargo ha optado por «remitir todo tipo de falsedades».

«No hay absolutamente nada de todo eso», ha defendido Campos en todo momento, durante una rueda de prensa en el Parlament.