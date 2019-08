La gota fría en Mallorca provoca inundaciones, caos circulatorio y desprendimientos

El temporal de lluvia, tormenta y viento ya ha llegado a Mallorca este martes, después de causar importantes inundaciones en las Pitiusas.

La gota fría ha entrado a Mallorca por el suroeste y desde el mediodía hasta primera hora de la tarde se han registrado fuertes aguaceros en numerosos puntos de la Isla, entre ellos Santa Ponça, el Puerto de Andratx, sa Ràpita o la Colònia de Sant Jordi.

En los dos núcleos costeros de Campos y ses Salines se ha informado de diferentes destrozos, entre ellos árboles caídos y desperfectos en casas y locales comerciales.

Tras el paso de la tormenta por la Colònia de Sant Jordi, algunas embarcaciones han quedado varadas en las rocas, como muestran varias imágenes tomadas en dirección a Es Trenc.

Las intensas lluvias han afectado la red de carreteras gestionada por el Consell de Mallorca, con varias incidencias de las que el organismo insular informa a través de su visor de incidencias.

Además, el centro de Palma se ha colapsado, con los aparcamientos públicos repletos, y las autopistas se han colapsado, con miles de vehículos atrapados en la calzada.

Hasta las 15.00 horas del martes el 112 ha contabilizado un total de 148 incidentes registrados. La mayoría ya son en Mallorca (111), 32 en Ibiza, 3 en Formentera y 2 en Menorca. La mayoría (36 casos) se deben a inundaciones en viviendas y la vía pública y desprendimientos de elementos urbanos (13).



Aeropuerto

Como consecuencia, Enaire ha espaciado los vuelos de llegada en los aeropuertos de Baleares debido a lluvias intensas y tormentas, que han provocado retrasos generalizados, y se espera que duren hasta las 17.00 horas de este martes.

Dos vuelos entre Ibiza y Mallorca de Air Nostrum han sido cancelados y un vuelo de Easy Jet procedente del Reino Unido ha sido desviado a Palma, cuando tenía que aterrizar en Ibiza.

Además se han desviado otros tres vuelos de Ibiza, los tres de Jet2 y procedentes de Reino Unido --Birmingham, New Castle y East Midlands--. El primero de ellos ha sido desviado a Palma, mientras que se está a la espera de saber donde se desvían los otros dos.

Por otra parte, dos vuelos de Air Europa entre Mallorca y Menorca han sufrido retrasos superiores a dos horas cada uno. Menorca también ha acogido dos vuelos de East Midlands previstos para aterrizar en Palma, uno de Thomson y otro de Jet2.



Playas con bandera roja

Además, el Ajuntament de Palma ha comunicado que todas las playas de Palma se encuentran con bandera roja, debido a la lluvia y la tormenta. La de Can Pere Antoni se encuentra cerrada por el vertido aguas mixtas en la estación impulsora del Baluard.

Del mismo modo, se ha producido un vertido del emisario de Sant Agustí, que ha provocado el cierre de la playa de Cala Major.

Por su parte, la EMT ha advertido a los usuarios en redes sociales de que se están produciendo incidencias por la lluvia, una situación que puede afectar a los horarios y los recorridos de las distintas líneas del transporte público de Palma.

⚠️ Avís

Degut al trànsit, tot el servei d'EMT Palma es pot veure afectat. Estem treballant per oferir el millor servei possible, tot i les dificultoses condicions de circulació per al transport públic. pic.twitter.com/kO3DS41erw