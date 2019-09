La izquierda pide un plan para que las empresas concilien vida laboral y familiar

Cualquier trabajador o trabajadora tiene derecho a solicitar cambios de jornada, a pedir flexibilidad horaria, cambios de turno y teletrabajo. Y todo ello «sin necesidad de reducir horas ni salario». Eso es lo que se expone en la primera propuesta conjunta que los partidos que apoyan al Govern de las Islas acaban de presentar en su primera iniciativa conjunta desde las elecciones. Según ha explicado la portavoz del PSIB, Silvia Cano –una de las firmantes de la iniciativa– «la conciliación de la vida laboral, personal y familiar es uno de los principales retos» y aunque el Govern ya tomó medidas en la pasada legislatura, hay que avanzar más.

Por eso han hecho su primer encargo al Ejecutivo: que apruebe un plan con medidas más concretas. Entre otras, que la Conselleria de Treball inspeccione si las empresas con una plantilla que supere las cincuenta personas tienen planes de igualdad. Pero también propone que las empresas pequeñas den facilidades a su personal.

«El Parlament insta al Govern a otorgar ayudas a las empresas de menos de cincuenta personas trabajadoras que permitan fomentar medidas de corresponsabilidad y mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en especial el teletrabajo, que favorece la racionalización, reordenación o flexibilización horaria», señala uno de los puntos de la proposición no de ley que debatirá (y aprobará) el Parlament cuando reanude sus sesiones.

Nueve de cada diez

El objetivo de la propuesta es que el Govern impulse un plan autonómico de conciliación laboral y personal que sea consensuado «con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales y organizaciones feministas». El texto destaca que son las mujeres quienes, mayoritariamente, se ocupan todavía de tareas relacionadas con el cuidado de niños y mayores. Nueve de cada diez excedencias otorgadas en 2018 para el cuidado de un familiar fueron solicitadas por mujeres.

La propuesta está firmada conjuntamente por el PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera, que tiene la mayoría necesaria para que salga adelante.

El PSIB celebra el martes unas jornadas parlamentarias en las que se aprobarán las iniciativas que se presentarán en este primer año de la legislatura.

Silvia Cano, que además es portavoz del PSIB, destacó que no es causal que la primera propuesta de la izquierda incida en un asunto que considera clave para la sociedad.