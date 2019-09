Balears lidera la recuperación del gasto social tras la crisis, pero sigue en la cola del Estado

La comunidad autónoma de las Islas Balears ha liderado la recuperación del gasto social en el Estado desde el estallido de la crisis económica, según un informe de la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales. El Govern invierte ahora un 15,5 por ciento más en educación, sanidad y servicios sociales que en 2009, cuando las instituciones comenzaron a hacer los primeros ajustes o recortes ante la caída de la recaudación. Según el estudio, el Archipiélago destina en la actualidad 361,8 millones de euros más a estas políticas.

Balears es, y con diferencia, la comunidad autónoma de España que más ha aumentado el gasto social en este período. La segunda es la Comunitat Valenciana, con un 6,1 por ciento más de gasto, y la tercera Navarra, con casi un 5 por ciento. También han incrementado la inversión previa a la crisis el País Vasco, Cantabria, Murcia, La Rioja, Asturias y Extremadura. En cambio, hay ocho autonomías que destinan a políticas sociales menos dinero que antes de la crisis: Andalucía, Canarias, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Desglosado

En el Archipiélago, el gasto en sanidad ha aumentado un 18,64 en relación a 2009. Esto son 247,7 millones de euros más. En educación, el incremento ha alcanzado el 7,51 por ciento, que en números absolutos significa 64,9 millones de euros más, y en servicios sociales se ha aumentado el 37,21 por ciento: 49 millones de euros.

Cabe señalar que el estudio no ha tenido en cuenta el gasto de los consells insulars, que no destinan recursos a sanidad y educación pero sí a servicios sociales. Por lo tanto, la variación del gasto efectivo en servicios sociales podría ser diferente.

Pero el aumento de la inversión en este período no evita que el Archipiélago siga a la cola del Estado en gasto social, en términos relativos. El estudio señala que Balears es la penúltima comunidad del Estado (solo por delante de Navarra) en destinar recursos presupuestarios a políticas sanitarias, educativas y sociales. Solo el 53,8 por ciento del presupuesto de la comunidad es para gasto social, frente al 60,7 por ciento de media del resto de comunidades. Lo mismo ocurre al observar el gasto por habitante: 2.379 euros en Balears frente a los 2.420 de la media española. El gasto sanitario per cápita sí es superior (1.396 euros en el Archipiélago frente a los 1.296 de media estatal), pero no en educación (822 frente a 842 euros).

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, considera que el estudio «refleja de forma muy clara el esfuerzo de este Govern para recuperar todo lo que el ejecutivo de José Ramón Bauzá recortó». «Incluso hemos ido más allá, porque no solo hemos recuperado el gasto de 2011, sino que lo hemos incrementado», enfatizó. En relación a su Conselleria, Santiago señaló que el aumento del gasto ha sido para personas dependientes –«durante la legislatura 2011-2015 solo se reconoció la dependencia a 1.300 personas, mientras que entre los años 2015 y 2019 se reconoció a casi 10.000 dependientes», ilustró la consellera– y a la instauración de nuevos derechos sociales como la renta social. Pero «debemos seguir esforzándonos ya que aun estamos por debajo de la media», añadió.