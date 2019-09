Company pide a Armengol que deje de actuar de «baronesa de Sánchez»

El portavoz del PP en el Parlament, Biel Company, ha pedido este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que «deje de actuar como baronesa de Sánchez» pues, «de todas maneras, la está maltratando política y presupuestariamente».

En su intervención en el pleno del Parlament de este martes, Company le ha pedido que «recupere el espíritu reivindicativo» que exhibió antes de la llegada de Sánchez al Gobierno central. Además, ha dicho que en un año el Ejecutivo central «suma 12 avisos» de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, «una cada mes». «O Sánchez no se fía de usted o no es tan sensible con los problemas de Baleares como decía», ha reprochado.

Ante esto, Armengol le ha respondido que esta legislatura han recibido 20 avisos de inconstitucionalidad y que el PP recibió 19 avisos en la suya, «con gobiernos del mismo color en ambos casos». «Y ustedes hicieron 50 leyes y nosotros 69, esta es la realidad», ha aseverado.

Además, ha reivindicado que la intención de Sánchez «es apostar» por «el diálogo» como se ha demostrado con las actuaciones de la anterior delegada del Gobierno en las Islas, Rosario Sánchez.

De esta manera, ha recordado que Rosario Sánchez echó atrás el recurso interpuesto por su predecesora en el cargo, Maria Salom (PP), contra la carrera profesional en el Consell de Mallorca, el recurso contra las subvenciones de normalización lingüística o el recurso contra el decreto del uso del catalán en la sanidad pública.