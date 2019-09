Més quiere reprobar a Ábalos por condicionar el descuento de residentes a la renta

Més per Mallorca quiere que el Parlament repruebe al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por «poner en cuestión» el derecho de los residentes de las islas al descuento del 75 % en el transporte al ponerlo en relación con los datos de renta, del IRPF, de los residentes.

El partido soberanista ha informado en un comunicado de que registrado una proposición no de ley en el Parlament en contra del anuncio de Ábalos de que pretende controlar cuántas veces se utiliza el descuento y relacionarlo con el nivel de renta de los residentes de las islas.

Según MÉS, eso implica que el Gobierno «se estaría planeando limitar la bonificación revisando los ingresos de los viajeros residentes que más veces se benefician del descuento, en función de su nivel de renta, a partir del cruce de datos con la Agencia Tributaria».

MÉS per Mallorca denuncia que la implantación del 75 % de bonificación en los precios de los billetes «debía servir para compensar parte del agravio histórico de los residentes en Baleares respecto del resto del Estado» pero, según datos del Ministerio de Fomento, el precio de los billetes se ha disparado un 20 %, subida que la patronal de agencias de viajes (Aviba) eleva al 27 %.

El partido critica que, lejos de investigar la posible comisión de algún tipo de fraude o ilegalidad, o de plantear instrumentos para poner freno al incremento de precios, el ministro pretenda limitar la bonificación revisando los ingresos de los viajeros residentes que más veces se benefician del descuento.

MÉS ha asegurado además que, según la Ley General Tributaria, los datos con trascendencia tributaria de los contribuyentes tienen carácter reservado, por lo que «resulta una flagrante la ilegalidad hacer uso de estos datos o la cesión a terceros, en este caso, para elaborar estudios sobre el volumen de perceptores de subvenciones».

La propuesta de MÉS es que el Parlament repruebe las declaraciones de Ábalos, en las que «pone en cuestión» el derecho de los residentes de las islas al 75 % de descuento para compensar la insularidad, «utilizando los datos de renta».

MÉS plantea además instar al Ministerio de Fomento a implantar instrumentos efectivos para poner freno al incremento de precios de billetes de avión entre las islas y el territorio peninsular, incluyendo la posible implantación de la tarifa plana.

Instar al Gobierno a desarrollar «de forma urgente» el Régimen Especial de las Islas Baleares en todos sus aspectos pendientes: descuento marítimo, inversiones y régimen fiscal, es otra de las propuestas.

MÉS per Mallorca quiere además poner en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos el contenido de la proposición no de ley para que inicie, en su caso, «una investigación en relación a un uso no autorizado de los datos de renta de los residentes de Balears».

Por su parte, Més per Menorca ha lamentado este viernes las declaraciones del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre el posible control de la renta de quienes se benefician del descuento de residente, y las ha calificado de “menosprecio, fanfarronas y amenazantes” a la problemática de la insularidad.

La formación soberanista ha asegurado en un comunicado que las declaraciones del dirigente del PSOE demuestran “desconocimiento” de la situación.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cuestionado si el ministro piensa controlar también la renta de los usuarios del AVE.

Además, recuerdan al Ministro que, según el artículo 138 de la Constitución, los ciudadanos de Baleares tienen el derecho de ver compensados los costes de la insularidad por el simple hecho de vivir en un territorio insular, y en ningún caso “por tener una renta baja”.

Castells ha dicho que el debate sobre la renta de los beneficiarios del descuento de residente es “demagógico” y pone como ejemplo un profesional que resida en las islas, pero que viaje a menudo porque tenga gran parte de su clientela en la Península: «Si esta persona no tuviese el descuento no podría residir en Baleares”.