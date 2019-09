Los trabajadores de Thomas Cook no tienen garantizada la nómina de septiembre

Los trabajadores de la sede de Thomas Cook en Can Valero no tienen garantizada la nómina de septiembre. El gerente y el director financiero responsables de la empresa filial de Thomas Cook en Mallorca reunieron este martes a todos los empleados para explicarles la difícil situación que atraviesa la compañía. Les comunicaron que, tras la quiebra de Thomas Cook, «todo parece indicar que la empresa no será viable» y que las nóminas de septiembre «seguramente» no se cobrarán, según informaron trabajadores de la empresa. La decisión final se dará a conocer el viernes.

El edificio de Thomas Cook situado en Can Valero cuenta con unos 700 trabajadores de múltiples nacionalidades, edades y perfiles.

La situación y las perspectivas de futuro se han complicado. El lunes los trabajadores se enteraron de la liquidación obligatoria de Thomas Cook UK por la radio. Las primeras noticias oficiales que tuvieron hacían pensar que parte de la actividad de Palma podría seguir en funcionamiento, ya que seguían operando algunas divisiones de la empresa. Sin embargo, al presentar problemas el mercado alemán, los responsables informaron de que seguramente no será viable y, por tanto, todos los trabajadores se quedarán en el paro.

Los empleados de la sede de Thomas Cook en Palma no cuentan con comité de empresa. A pesar de que las decisiones se darán a conocer a finales de semana, muchos ya empiezan a buscar trabajo y piensan en empezar una nueva etapa tras la caída del emblemático touroperador.