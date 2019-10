Baleares pondrá todos «los mecanismos de defensa necesarios» contra los efectos de los aranceles de Trump

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado este jueves que pondrá todos «los mecanismos de defensa necesarios» contra los efectos de la subida los aranceles, a las importaciones de vino, aceite, aceitunas y quesos de la Unión Europea (UE), anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos, que tendrán un impacto sobre un volumen de exportaciones españolas de 970 millones de euros.

Desde este departamento del Govern han informado así a Europa Press después de que el Gobierno de Donald Trump haya anunciado la imposición de nuevos aranceles a 7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) de productos procedentes de la UE.

Por su parte, el presidente del Consell Regulador DO Oli de Mallorca, Sebastià Solivellas, ha explicado que a Estados Unidos importan una cantidad simbólica, un 2% de una producción de 300.000 litros, pero que espera que «al final se imponga el sentido común». A pesar de esto, ha expresado que es «un mercado de futuro» en el que ya se ha empezado a incursionar aunque, hoy por hoy no les «afecta directamente». A esto, ha añadido que sus competidores naturales (el resto de España, Italia y Grecia) también se verán afectados. Así, ha dicho que espera que la presión diplomática y política sea suficiente «para intentar revertir la situación», que, tal como ha matizado, «aun no es definitiva». «Si no, otra solución es crear una línea de ayudas para compensar», ha dicho Solivellas a pesar de que «la medida afecta también» a los consumidores estadounidenses pues su «producción no les basta para el consumo que tiene».

El presidente de la DO Pla i Llevant i de Vi de la Terra Mallorca, Antoni Bennassar, ha lamentado, por su parte, el anuncio del presidente norteamericano y ha expresado que a Estados Unidos se exporta «aproximadamente un 15% de su producción».

Por su parte, el Consejo Regulador de la Dominación de Origen (CRDO) del Queso Mahón-Menorca teme una bajada de las ventas en Estados Unidos tras la decisión adoptada por la Administración Trump de imponer aranceles a productos europeos.

La gerente del CRDO, Piedad López, ha explicado que Estados Unidos recibe el 70 por ciento del queso Mahón-Menorca que se exporta fuera de España, por lo que la subida del 25 por ciento sobre este producto supondrá un «importante varapalo».