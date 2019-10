El Govern balear pide «reabrir el proceso de diálogo político» con Cataluña

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha manifestado este lunes la necesidad de «reabrir el proceso de diálogo político» con Cataluña, tras la sentencia del procés, que condena a 13 años de cárcel al líder de ERC y exvicepridente de la Generalitat, Oriol Junqueras.

Costa ha manifestado que desde el Govern «evidentemente» respetan «las decisiones judiciales tomadas» en el marco de la «separación de poderes de un Estado de derecho» pero ha hecho hincapié en la necesidad de diálogo.

Tal como ha señalado, la decisión judicial cierra «una etapa donde se han juzgados presuntos delitos» y, según ha remarcado, «ahora la parte política necesita proponer soluciones».

«Sigue habiendo un problema político y territorial en Cataluña y su relación con España que necesita a responsables políticos que estén dispuesto a debatir para rebajar esta tensión», ha remarcado.

Además de a Junqueras, entre otras penas, la sentencia del procés condena a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que en el momento de los hechos eran respectivamente los líderes de la ANC y Òmniun Cultural a nueve años de prisión. La exvicepresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio de prisión.

Los partidos políticos también han realizado tuits. Por ejemplo, Més per Mallorca en el que se puede leer «seguiremos luchando por vuestra libertad. Seguiremos luchando por la democracia

Seguirem lluitant per la vostra llibertat.

Seguirem lluitant per la democràcia. pic.twitter.com/qFLhewY9OA ? MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) October 14, 2019

El portavoz del grupo parlamentario Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha criticado la sentencia del procés y ha asegurado: «Esto que hemos visto hoy no es una sentencia, es una venganza». Ha afirmado que el resultado de la sentencia es la «expresión del fracaso de un Estado que ha preferido imponer la represión a la política y el diálogo» y ha añadido «hoy las tesis de Vox han ganado».

Ensenyat Ha reprochado que el Gobierno central esté haciendo un «esfuerzo titánico» desde hace dos años para demostrar que España es una democracia consolidada cuando no lo es. «El tema de Cataluña no es democracia», ha insistido. «Seguimos teniendo en las prisiones presos políticos», ha lamentado. También ha animado a los simpatizantes de su formación a que se presenten en las concentraciones que se han convocado durante el día de hoy. Por último, ha destacado que hablar de Cataluña «es la excusa perfecta» para que la población no hable «de otras cosas importantes que tienen más trascendencia»



El presidente del PP, Biel Company, ha asegurado que la sentencia del procés manda un mensaje de tranquilidad a la población porque «en España el Estado de derecho funciona y quien la hace, la paga». Ha esgrimido que en un Estado democrático las sentencias se han de respetar y acatar y que los políticos se tienen que dedicar a hacer política.



«A mí me duele escuchar a gente hacer comentarios sobre una sentencia judicial cuando no están preparados para hacerlo»,ha señalado y ha añadido que él tampoco está preparado, por lo que respeta lo que han dictado «unos profesionales que han llegado a una unanimidad».



La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «acate la sentencia» del Tribunal Supremo respecto al procés y no dé «privilegios» a los políticos catalanes condenados.

Guasp ha reivindicado también que «se reactive la euroorden» porque «todavía hay seis fugados de la Justicia» y ha pedido «responsabilidad» a los partidos para que «no alimenten el monstruo de la desobediencia civil».

Por su parte, Podem remite al secretario nacional del partido, Pablo Iglesias, y Vox a su partido a nivel nacional.