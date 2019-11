El Govern se queda sin mayoría en la comisión de los Presupuestos

El Govern se complica él solo el trámite de aprobación de los Presupuestos. No tiene mayoría en la comisión parlamentaria que debe aceptar o rechazar las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios lo que deja las posibles modificaciones en manos de Més per Menorca, que es quien decidirá en última instancia qué sale adelante y qué no.

La realidad es que la comisión de Hisenda i Pressuposts no respeta exactamente la proporcionalidad del pleno, porque los votos de Més per Menorca son decisivos para decantar mayorías, algo que no sucede en el pleno, donde el Govern y Gent per Formentera suman mayoría absoluta.

La pérdida de la mayoría en la comisión no es una anécdota porque precisamente Més per Menorca se ha mostrado muy crítico con algunas de las partidas que recoge el Presupuesto, especialmente las relativas al reparto de la ecotasa.

Més per Menorca se abstuvo en la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Si en la fase de comisión llega a un acuerdo con la oposición para modificar algunas partidas o bien los demás partidas apoyan las enmiendas que presente la formación menorquina, el Govern se encontrará con cambios en los Presupuestos.

El Ejecutivo aún tendrá la opción de salvar las cuentas originarias cuando los Presupuestos lleguen al pleno si en comisión emite un voto particular. En ese caso, será necesario volver a votar en el pleno, donde podría visualizarse la división de la izquierda.

Una de las críticas de Més per Menorca al reparto de la ecotasa tiene que ver con la propuesta de destinar 10 millones de euros a la ampliación del metro al ParcBIT. El partido menorquín cree que con la ecotasa no debe financiarse este proyecto, pero el Govern ya ha dicho que no está dispuesto a rectificar.

Ampliado el plazo de enmiendas

Dentro de una semana se sabrá si Més per Menorca presenta enmiendas al texto, al que se da por hecho, pero sobre todo se sabrá si presenta una enmienda a la totalidad a la sección que afecta al reparto de la ecotasa, posibilidad que estos días estaba sobre la mesa. Tampoco se descarta que, además de la oposición, los partidos del Govern, PSIB, Més y Podemos, presenten alguna propuesta de modificación a sus Presupuestos.