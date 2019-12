El pago de pluses por residencia a altos cargos de Balears desata la polémica

Una indemnización para cubrir gastos de residencia y traslado de altos cargos de la Comunitat Autònoma que no residen en Mallorca –y que está vigente desde el año 2000– ha desatado una tormenta política que se ha colado en el debate de los Presupuestos y ha enfrentado al portavoz adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, con el vicepresidente del Ejecutivo, Juan Pedro Yllanes, de Podemos.

Quince altos cargos que no tienen su residencia fija en Mallorca –entre ellos la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, y el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons– reciben esta indemnización. Sin embargo, la polémica no viene de estos casos, sino de otros más recientes. Hay siete altos cargos nombrados a propuesta de Podemos que proceden de fuera de las Islas. La indemnización para cubrir gastos de residencia y traslados es de 22.000 euros anuales, que se suman a su salario.

Enmienda de Més per Menorca

Més per Menorca, que no participa en el Govern, ha presentado una enmienda a los Presupuestos para que esta indemnización no se pague a quienes proceden de la Península y que, únicamente, se abone a altos cargos originarios de Menorca y Eivissa. De hecho, no fue hasta 2011 cuando este sistema de indemnización se extendió a quienes estaban empadronados fuera de las Islas. Así lo recordó ayer la portavoz del Ejecutivo y consellera de Presidència, Pilar Costa.

Costa dijo este jueves que no tenía otras referencias que una información de Diario de Mallorca sobre la existencia de cargos de Podemos que recibieran esta indemnización; que no había nada que investigar y que si se hubiera alguna irregularidad, se actuaría.

En todo caso, precisó, cada cargo del Govern (también quienes son asesores) firman un Código Ético y documentan sus gastos y patrimonio en registros de bienes a los que cualquier persona tiene acceso.

Pide que dimita De la Concha

El momento más tenso de esta polémica vino de la primera reacción del vicepresidente Yllanes cuando afirmó que no le parecía «exagerado» ese plus y que él entendía que «el debate entre mallorquines y forasteros estaba superado».

Josep Ferrà (Més) respondió este jueves a Yllanes tras la reunión de la Junta de Portavoces.

«Lo que ha dicho Yllanes es grave y no puede quedar sin respuesta. Debe disculparse, es un grave insulto tachar de etnicistas las críticas», dijo.

El PI y Cs apoyarán la enmienda de Més per Menorca. El PP y el PSIB justifican la existencia de la indemnización, igual que Podemos. Y, sin embargo, no todo es unidad en ese partido. Así, Cristina Gómez, crítica con la dirección y único cargo de Podemos en el Consell de esa Isla, dijo a IB3 que es «indefendible» y aprovechó para pedir la dimisión de Mae de la Concha al frente de Podemos en Baleares.

Listado de cargos con indemnización

Núria Riera Riera, Aitor Uresti, Diana Alonso, Fernando Navarro (Transició Energética), Mae de la Concha, Fernando Fenández, Paula Valero (Agricultura), Pilar Costa, Antonio Lorenzo (Presidència), Miquel Gascón, Félix Alonso (Sanitat) y Ramón Roca (Administracions Públiques).