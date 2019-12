Més abre otro frente contra el PSIB y se opone a que el metro llegue a Son Espases

Més per Mallorca abre otro frente con sus socios de Govern. Los ecosoberanistas no están de acuerdo con el proyecto de metro a Son Espases porque no es una necesidad ciudadana y presenta una complejidad técnica que hará que el gasto previsto, unos 32 millones de euros, supere los 60, según los cálculos que ha hecho la dirección de la formación.

Antoni Noguera, coordinador de Més, asegura que ya le ha comunicado informalmente al conseller d’Habitatge, Marc Pons, la oposición de su formación al proyecto. La ejecutiva de Més ha abordado este asunto y apuesta por dar prioridad a otros proyectos ferroviarios que el Plan de Movilidad del Govern deja en segundo plano, como es recuperar el tren a Llevant y desarrollar el proyecto de tranvía en Palma.

Justificadas

La dirección de Més asegura que estos dos proyectos están mucho más justificados que el metro al hospital de referencia. Señalan que este proyecto solo dará servicio a los habitantes del corredor del metro, pero no al resto de ciudadanos de Palma, que seguirán yendo en autobús. La EMT transportó el año pasado a un millón de pasajeros hasta Son Espases pero, según sus propios estudios, la línea de metro no sumará más de 300.000 pasajeros al año.

Recuerdan que algo parecido pasó con el metro hasta la UIB, que tampoco era necesario, porque los estudiantes continuaron usando las líneas de la EMT de forma mayoritaria. La dirección de Més no está tampoco conforme con la idea de ampliar la línea de metro hasta el ParcBit, pero dado lo avanzado de los trabajos acepta que se ejecuten las obras ya previstas en los Presupuestos de 2020.

Frente a los 60 millones de coste del metro a Son Espases, los ecosoberanistas señalan que las obras de construcción del tren a Llevant tendrán un coste aproximado de unos 90 millones. Afirman que está mucho más justificado acabar aquellas obras que comenzó el Pacte de Progrés con Francesc Antich porque dan mayor cohesión desde un punto de vista de ordenación territorial.

Los responsables de Més consideran que las previsiones de usuarios del metro al hospital que hace el Govern, unos dos millones de pasajeros al año, están hinchadas y temen que termine siendo un proyecto tan ruinoso como el del propio metro a la UIB ya que se trata es una movilidad no orgánica, para toda la ciudad, que está basada en corredores unidireccionales que solo dan servicio a los potenciales usuarios de la zona por donde transcurren.