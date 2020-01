Una familia mallorquina, evacuada por los incendios de Australia: «Esto es un caos»

Acampado cerca de la playa, Toni Colom, de Fornalutx, se encuentra con su familia en la ciudad costera de Narooma, de 3.100 habitantes, en Australia. Los incendios les obligaron hace cuatro días a abandonar su casa, en el bosque, a unos 500 metros de las llamas. «Es un caos porque las carreteras están cerradas, no hay electricicdad y el fuego está a cinco kilómetros de aquí», explica Colom este sábado por videollamada de WhatsApp, a las cuatro de la madrugada de allí.

El mallorquín, que reside en Australia con su familia desde hace 11 años, es optimista después de que el gobierno haya movilizado al Ejército para combatir los más de 200 incendios que han dejado 23 fallecidos.

«Nuestra casa, de momento, está bien. Estamos nerviosos, pero no nos queda más remedio que esperar, no sabemos qué pasará», comenta Colom, que lamenta que apenas les llega información. No tienen televisión y solo reciben noticias a través de la radio del coche. Su hija Cecilia trabaja como voluntaria en la brigada contraincendios y también obtienen algunas novedades de la situación gracias a ella. Como ellos, hay miles de personas que han sido evacuadas.

«El viento del sur se ha movido mucho y eso nos ayuda», cuenta Colom, que reside junto a su mujer, Kersten Davis, su hijo Rubén y su hija Cecilia en una pequeña caravana en la que puede cargar el teléfono móvil y contactar con su familia de Mallorca. Cecilia envió un mensaje a sus familiares de la Isla para tranquilizarles: «Hola, estic bé i tot va bé per ara», dice la joven, vestida con el uniforme amarillo y negro de los brigadistas del New South Wales Rural Fire Service.

Toni Colom relata que el fuego ha arrasado con cientos de miles de hectáreas de la zona en la que viven. El fondo de la videollamada de WhatsApp es cada vez más oscuro. El mallorquín, con una gorra y una camisa de cuadros, advierte de que le queda poca batería en el teléfono móvil y que lo tiene que cargar en su pequeña caravana. Los días pasan lentos en Narooma, pero no pierden la esperanza de volver pronto a la normalidad. A su casa en el bosque.

Los incendios han arrasado más de cinco millones de hectáreas de las regiones del sureste australiano desde el pasado septiembre. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció la movilización de 3.000 reservistas por primera vez en la historia del país para las tareas de extinción. «Quiero dejar claro que vamos a incrementar este despligue en las próximas horas», indicó Morrison, que gastará 12 millones de euros para alquilar otros cuatro hidroaviones.