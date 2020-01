El PP balear marcará distancias con Vox en la convención de marzo

El PP balear aprovechará la convención que tiene previsto celebrar a principios de marzo para marcar distancias con Vox y reforzar el perfil de centroderecha «con absoluta contundencia», según explicó ayer el presidente de los ‘populares’ en las Islas, Gabriel Company. «Queremos poner en valor la ideología y los valores del PP, lejos de hacer seguidismo a otras formaciones», añadió.

La diputada en el Congreso Margalida Prohens será la encargada de preparar la convención, a la que se espera que acuda algún dirigente nacional de la formación, incluido el propio Pablo Casado. El objetivo esencial de este encuentro es hacer un análisis de la realidad de Baleares, estudiar las necesidad de sus habitantes y trasladar las posibles respuestas del PP a esos problemas.

El líder de los ‘populares’ negó que en este encuentro se vaya a redefinir el ideario del PP de Baleares. Precisó que la ideología del partido ya se definió en el congreso que celebró la formación hace tres años, que es el momento en el que se aprobaron las ponencias políticas de la formación. Hasta que no haya un nuevo congreso no se volverán a debatir estas propuestas, pero por ahora no hay ninguna previsión de que vaya a celebrarse esta cita. El PP nacional ha descartado la posibilidad de abrir un proceso de renovación de los líderes regionales, por lo que la continuidad de Company al frente del partido está garantizada, al menos por ahora.

El presidente de los ‘populares’ en las Islas insistió en que, pese a lo que quieren hacer ver algunos, el PP no se ha movido de sus planteamientos. «Queremos que quede claro dónde está el PP: un partido de centro derecha que huye de los extremismos», dijo. «Se puede ser contundente pero con el ‘seny’, el sentido común y la centralidad sin caer en extremismos», añadió Gabriel Company.

«Armengol debe exigir a Sánchez 7.000 millones»

El presidente de los ‘populares’ aprovechó su comparecencia de este martes ante los medios de comunicación para pedir a Francina Armengol que sea tan exigente con Pedro Sánchez como lo fue con Mariano Rajoy, Recordó que el primer día de funcionamiento del Gobierno del PP, Armengol ya envió una carta a Rajoy para reclamarle 7.000 millones de euros para las Islas en diversos conceptos, incluida la condonación de la deuda. Opinó que, si quiere tener credibilidad, la presidenta debe hacer lo mismo con Sánchez y enviarle una carta en la que también reclame esos 7.000 millones de hace tres años.