Armengol pide el fondo de insularidad del REB en los Presupuestos Generales

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reivindicado este martes que los próximos Presupuestos Generales el Estado incluyan el nuevo fondo de insularidad ligado al Régimen Especial Balear (REB) para «compensar el déficit histórico de inversión estatal en las islas».

Armengol ha pedido además al nuevo Gobierno central el desarrollo de la parte fiscal del REB y que aborde la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente desde 2014 y que «no puede retrasarse más», según ha asegurado durante su participación en un desayuno del Executive Forum España celebrado en Madrid, en el marco de los actos ligados a la feria de turismo Fitur.

Ha reclamado que se dé cumplimiento al REB aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez «tras décadas de reivindicación» y que se complete la parte fiscal del mismo, de la que ha recordado que fue respaldada por la mayoría de los partidos en el Congreso. «Esperamos ese mismo respaldo a la hora de votarla», ha adelantado.

La presidenta balear considera que la «cohesión territorial» es clave en esta legislatura y «quizá el mayor desafío» porque «exige flexibilidad en el desarrollo competencial permitiendo a cada autonomía avanzar al ritmo que su sociedad demanda», ha dicho en su intervención en un foro donde ha sido presentada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Armengol ha dicho coincidir con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que el sistema de política fiscal ha de basarse en aportar en función de la capacidad y recibir en función de las necesidades. «Eso mismo queremos para el sistema de financiación que ha de ser transparente y a la vez capaz de atender a necesidades muy diferentes, solidario y que garantice suficiencia de recursos para quienes no los tenemos», ha reivindicado Armengol.

Ha insistido en que Baleares no ha sido tratada como merece: «Llevamos años siendo los últimos en financiación por parte del Estado» y penalizados por el sistema de financiación, por lo que Armengol cree «imprescindible» una actualización de la inversión pública en la comunidad autónoma. «La administración pública de Baleares es pobre; nuestro esfuerzo para poder garantizar niveles de servicios públicos es mucho mayor», ha afirmado.

Armengol ha explicado que si bien la economía balear crece, la renta per cápita de la comunidad no ha dejado de descender y el hecho insular genera la situación paradójica de que «unas islas islas con un pujanza poblacional inigualable se asemejen a la España vacía en rasgos como el sobrecoste asociado a la dispersión poblacional».

«Nos lleva a tener que replicar y financiar resortes públicos esenciales en cada una de las cuatro islas, sin podernos beneficiar de las concentraciones de usuarios y servicios y todo eso ha de ser tenido en cuenta a la hora de financiar nuestra comunidad. Pedimos por ello mas autonomía fiscal», ha reclamado Armengol en el foro empresarial madrileño.

La presidenta insular ha defendido como ejemplo el Govern balear y ha dicho que tener «vértigo a la coalición» del Gobierno estatal «es desconfiar del diálogo y la suma de ideas».

En su opinión «es un escenario que da más que nunca la ocasión de aportar y crear mayorías amplias en torno a asuntos esenciales».

Ha descrito el nuevo Gobierno como el inicio de una etapa que «debe estar marcada por la colaboración institucional y el diálogo leal» y ha pedido «un Gobierno del Estado que crea en el modelo autonómico y se implique en la financiación de infraestructuras básicas como las de transporte colectivo, depuración de aguas y generación energética».

«Por eso defendemos una visión mas federal que nos permita superar una situación de desequilibrio casi siempre a favor del Estado», ha asegurado.

Armengol considera «fundamental que el motor estatal acelere en cuestiones claves» como la vivienda, la subida del salario mínimo, en dar facilidades a los emprendedores y en actuar para proteger el medio ambiente y ha recordado medidas pioneras acordadas en Baleares como la ley contra el cambio climático o la de residuos que suprime los envases de un uso entre otras medidas.