El PSOE sería la fuerza más votada en Balears si hubiera elecciones generales, según el CIS

El PSIB sería la fuerza más votada en Baleares si se celebrasen de nuevo unas elecciones generales, con un 25,8 % de intención de voto, según el avance del 'Barómetro de enero 2020' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundido este jueves, tras la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Tras el partido de Pedro Sánchez, a nivel estatal, y de Francina Armengol, a nivel balear, la segunda fuerza más votada sería Unidas Podemos, con el 10,6 % de los votos; luego el PP, con el 9,1 %. Vox y Ciudadanos coparían el 3% de los votos cada uno.

Asimismo, el 6,1 % votaría a otros partidos y otro 6,1 % votaría en blanco. El 18,2 % no votaría, el 13,6 % no lo sabe todavía y un 4,5 % no ha contestado a esta pregunta del barómetro. Además, el 15,2 % de los baleares encuestados no iría a votar y el 48,5 %, sí iría.

El 22,7 % califica la actuación de Pedro Sánchez con un resultado de muy mal (1) y solo el 1,5% le da un muy bien (10). El resultado que más se repite es el cinco, con el 15,2 %. De media, Sánchez obtiene un 4,6 de nota.

A Pablo Casado, el 36,4 % le pone un uno y nadie le da un 10. El 16,7 % le pone un cinco. Tiene una nota media de 3,2. A Santiago Abascal, por su lado, el 59,1 % le dan un 'muy mal' y el 3% le pone un 'muy bien'. El 6,1 % le califica con un cinco. Su nota media es de 2,4. A Pablo Iglesias, el 34,8 % le pone la peor calificación de todas y el 4,5 % la mejor. Tiene una nota media de 3,6.

Por su lado, Alberto Garzón tiene una nota media de 3,6, Irene Arrimadas, una nota media de 3,1 e Íñigo Errejón, una nota media de 3,1.