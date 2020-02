Jaume Font dimite como presidente del PI

Jaume Font anunció este martes por sorpresa su dimisión como presidente del PI en una reunión de la ejecutiva convocada a propósito. En una intervención de apenas diez minutos, el presidente de la formación insularista aseguró que estaba cansado, que había perdido la ilusión y que se trataba de una decisión muy meditada y consultada con la familia. Señaló que permanecerá unas semanas hasta que la dimisión se concrete en una reunión del Consell General del partido.

«Ha sido una decisión muy dolorosa y muy meditada», aseguró ayer a través de Twitter. El presidente de la formación insularista confirmó la dimisión, pero no quiso hacer más declaraciones a la espera de una rueda de prensa que ofrecerá esta tarde. No se sabe si también dimitirá como diputado en el Parlament

El cansancio y falta de ilusión que alegó Font en la reunión de la ejecutiva tiene detrás un trasfondo político. En los últimos meses han sido constantes los desencuentros con el número dos de la formación, Josep Melià, con quien las relaciones se han ido tensando de forma progresiva desde las pasadas elecciones. En las últimas semanas las diferencias entre ambos eran evidentes, hasta el punto de que apenas hablaban entre ellos. En la pasada cena de Navidad de la formación, Font propuso un cambio de rumbo de la formación para que quedara claro que no se trata de un partido nacionalista.

Avui he comunicat a l'Executiva d'@ElPi_IB la meva ferma voluntat de dimitir com a president de la formació. Una decisió dolorosa, però molt meditada. Gràcies, companys/es, per tots aquests anys de bona feina. Ha estat un honor servir als ciutadans de #Balears al vostre costat. pic.twitter.com/8bEGH8mCzM