El Govern regalará suelo a los promotores a cambio de recuperar los pisos a los 75 años

El Govern prepara cambios legislativos para poder ofrecer gratis solares propiedad del Ibavi a los promotores a cambio de que ellos construyan las viviendas y que estas pasen a manos del Ejecutivo en el plazo de 75 años. Es una de las medidas que se plantean dentro de un paquete más amplio en el que trabaja la Conselleria d’Habitatge i Mobilitat tras la aprobación de la Ley de Vivienda en la pasada legislatura.

El plan pasa por la convocatoria de concursos para que los promotores privados opten a estos solares. Para la adjudicación se tendrá en cuenta el precio que marque el promotor, así como la calidad de los pisos construidos. Obtendrá el solar el promotor que ofrezca una mejor relación calidad precio.

Será él y no el Govern quien gestione las viviendas, que se podrán destinar al alquiler o bien a otro tipo de arrendamiento, como un único pago a cambio del alquiler global. En cualquier caso, lo que está claro es que el piso revertirá al Govern pasados esos 75 años que marca el concurso. Será, por tanto, una especie de concesión.

Doble objetivo

Con esta propuesta, el Govern logra un doble objetivo. En primer lugar, consigue que el precio global de las viviendas baje de forma sensible ya que en ellas no se repercutirá el precio del suelo. Por otra parte, al no ser el promotor directo, el Ejecutivo no tiene que destinar recursos públicos a la construcción de estas viviendas y puede ampliar el presupuesto para otras acciones relacionadas con la materia. Es una de las propuestas de la colaboración público-privada a la que se refirió el conseller d’Habitatge, Marc Pons, en la presentación del Observatorio de Precios, esta misma semana.

Algunos promotores ya han mostrado su interés por esta posibilidad en reuniones mantenidas con el conseller. El Govern tiene a su disposición una serie de solares repartidos por toda BalearEs que en algunos casos proceden de cesiones de los ayuntamientos. La previsión es poder hacer las modificaciones cuanto antes para que los primeros lotes de solares salgan a concurso durante este mismo año. El Govern espera que esta propuesta funcione para poder realizar nuevos concursos a lo largo de la legislatura.

El conseller d’Habitatge ha asegurado en diversas ocasiones que el objetivo del Govern es doblar el parque de vivienda pública durante estos cuatro años de legislatura. El Ibavi tiene en estos momentos unos 1.800 pisos en propiedad por lo que la propuesta del conseller pasa por poner a disposición de los ciudadanos otros 1.800 pisos.

La ampliación de ese parque de viviendas se sustenta en las nuevas promociones públicas del Ibavi, pero también en el uso de los pisos vacíos de los grandes tenedores, además de en el fruto que puedan dar medidas como la de sacar a concurso los solares que ahora están vacíos y sin posibilidades de construcción.