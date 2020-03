La UIB suspende las actividades de la Universitat Oberta per a Majors

La Universitat de les Illes Baleares (UIB) ha tomado una serie de medidas para luchar contra la propagación del coronavirus en Mallorca, medidas que por el momento no pasan por afectar el horario lectivo normal de los grados y posgrados que se llevan a cabo en la entidad académica balear, y que no obstante afectarán a algunas jornadas programas y con especial incidencia en las actividades de la Universitat Oberta per a Majors (UOM).

Según informa la propia UIB se mantiene un contacto permanente con las autoridades sanitarias y educativas. En este sentido se ha creado una comisión de seguimiento de la enfermedad, que ya trabaja en la elaboración de un protocolo.

En este sentido, «se ha decidido de momento, y con carácter general, continuar con normalidad la actividad docente tanto en el campus como en las sedes universitarias». A los profesionales académicos se les recomienda evitar asistencias a congresos o reuniones de trabajo fuera de Balears.

Asimismo, se aplazan los actos que no sean imprescindibles y conlleven aglomeraciones, y por esta causa las Jornades de Portes Obertes de la UIB se dejarán para fechas próximas, del mismo modo que unas jornadas sobre Canvi Climàtic i els Desafiaments per a la Seguretat al Segle XXI.

Finalmente, se suspenden de forma temporal las actividades de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), ya que sus estudiantes son un colectivo de riesgo.

El comunicado de la UIB lo rubrican unas palabras del propio rector, Llorenç Huguet que afirma: «quiero trasladaros un mensaje de tranquilidad y os pido que sigais las recomendaciones de las autoridades, por responsabilidad con aquellas personas que podrían sufrir las consecuencias del virus, especialmente la población más vulnerable».