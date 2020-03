Estudian que cada centro de salud tenga su propia unidad de atención a domicilio

El escenario de una epidemia cambia a cada minuto y la sanidad de Balears lleva días preparándose para afrontar una posible avalancha de nuevos casos de positivo por coronavirus, conscientes de que estamos en fase de ascenso. Una de las medidas que están sobre la mesa para activar de forma inmediata es que cada centro de salud de Atención Primaria disponga de su propio equipo para hacer las atenciones de pacientes a domicilio.

Cabe recordar que hasta ahora hay cuatro Unidades Volantes de Atención por Coronavirus (UVAC) en Mallorca y una en Menorca. Ante la previsión de que el escenario empeore se quiere que cada centro tenga un equipo específico para visitar a los enfermos y así se repartan por zonas y se dé una mejor atención domiciliaria.

«Intentamos reforzar Primaria para que la mayoría de los enfermos puedan ser atendidos en su casa porque gran parte de estos son casos leves y es mejor que se queden allí», explicó el doctor Francesc Albertí, subdirector de Atención Hospitalaria y Salud Mental y portavoz del comité autonómico del coronavirus.

Las cifras oficiales indican que el 80 % de los infectados por el coronavirus de Wuhan son casos leves y, en estos momentos, las autoridades recuerdan que los casos de Balears representan sólo el 0,8 % del total de los infectados de España.

Sin embargo, no cualquiera puede pasar la enfermedad en su domicilio. «El candidato debe cumplir unos criterios clínicos como puede ser que no tenga enfermedades crónicas importantes, pero también criterios sociales, como es que entienda qué se debe hacer, que tenga una casa acondicionada o un núcleo familiar que lo apoye y cuide. No se puede dejar a un señor de 80 años solo», advirtió.

Hasta ahora las UVAC se han ido desplegando de forma ágil siguiendo las indicaciones del 061, para atender a todos los enfermos en su domicilio, que actualmente son el 60 % de los casos.

Para evitar los casos de alarma el doctor Albertí recuerda que a la vez que el coronavirus siguen circulando muchos otros virus que coexisten con él y generan dificultad respiratoria. «La gente que tiene tos, o algún síntoma, no debe preocuparse porque debe ir acompañado de otro factor, como es haber estado en una zona caliente o en contacto estrecho con alguien infectado», recordó.

Salut revisará el lunes si matiene a Balears como «zona de transmisión controlada»

Se desconoce dónde se han contagiado dos o tres pacients diagnosticados con COVID-19 en Balears. Sin embargo, desde Salut no han advertido que haya mucha transmisión comunitaria, es más, la gran mayoría de los casos son importados de ‘zonas calientes’. Sin embargo, no se sabe dónde se pudo contagiar el médico del Hospital Mateu Orfila, algo que se sigue investigando, puesto que fue un caso de neumonía que dio positivo sin ningún contacto sospechoso previo. Tampoco se sabe cómo pudo contagiarse la mujer que falleció esta semana en Son Espases a causa de un fallo multiorgánico. No obstante, la Conselleria revisará el lunes si mantiene Balears como «zona de transmisión controlada»