Salut reconoce que no contabiliza todos los contagios

Salut rebasó este miércoles el centenar de positivos y contabilizó 112casos de coronavirus SARS-CoV-2 en Baleares, veinte más que el día anterior. Sin embargo no son todos los que hay, la Conselleria reconoce que existen posibles positivos sin controlar debido a los constantes cambios de protocolo por parte del Ministerio de Sanidad para saber a quién se debe realizar las pruebas PCR que detectarían una infención.

Fuentes internas de Salut admiten que «hay casos que no se están contabilizando, es cierto, no hay manera de tener un recuento, pero tal vez no lo son, tal vez sea gripe», señalan.

Si bien esta situación está a punto de dar un vuelco, ya que se espera que, siguiendo las últimas recomendaciones de la OMS que piden hacer la prueba a cuanta más gente mejor, se activen unos test rápidos para detectar positivos que «van a llegar en cantidades grandes, muy rápidamente», aseguraron. Cuando pueda hacerse esta nueva prueba (en el Archipiélago se espera que sea la semana que viene) se prevé que aflore una avalancha de nuevos enfermos.

A día de hoy, Salut reconoce que no es asumible hacer tantas PCR, aunque el pasado martes ya llegaron a las mil pruebas.

La saturación del 061

Al iniciarse la epidemia en China el primer criterio para hacer la prueba de coronavirus era que el paciente debía presentar los síntomas propios de la enfermedad y que hubiera estado en una zona de riesgo o en contacto estrecho con alguien contagiado. Si al principio la zona de riesgo se concentraba en la provincia china de Wuhan, se fue ampliando cada vez más llegando a Italia.

Ante el avance del virus, la semana pasada, dos días antes de anunciar el estado de alarma, se consideró zona de riesgo Madrid o Vitoria, una decisión que saturó el sistema de llamadas de Balears. El Govern había habilitado el teléfono 061 Salut Respon para las dudas de los ciudadanos que el viernes pasado llamaron de forma masiva para resolver dudas y detectar posibles sintomatologías.

En este impass, la Conselleria de Salut reconoce que se detectaron posibles positivos, personas que, cumpliendo con el criterio epidemiológico y presentando los síntomas de coronavirus, no fueron confirmadas mediante una prueba PCR y no se les está haciendo un seguimiento.

«Si al llamar presenta síntomas leves y por sus circunstancias es sospechoso, se le declara posible positivo y se le dan las medidas a tomar como es el aislamiento o el paracetamol en caso de fiebre; si se complica tiene que volver a llamar», explican.

Y es que éste es el sistema que se implementó finalmente el sábado por la noche cuando el Gobierno decretó el estado de alarma en el país y se eliminaron los criterios epidemiológicos. A día de hoy solo se hace el test a los pacientes con síntomas graves que son personas susceptibles de ingreso, vulnerables o sanitarios.

La avalancha de casos sospechosos llevó al Govern a reforzar las líneas de atención telefónica, activar nuevas Unidades Voltantes de Atención al Coronavirus (UVAC) y reorganizar el sistema de Atención Primaria y hospitalario previendo un aumento de los casos.