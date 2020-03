Denuncian que los resultados de las pruebas se retrasan una semana

El marido de una sanitaria que atendió directamente al primer fallecido por coronavirus en Baleares, deceso ocurrido el pasado 12 de marzo, ha denunciado el retraso en los resultados de los tests practicados a las personas susceptibles de dar positivo.

«Mi esposa trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos de Son Espases y estuvo controlando directamente a la primera persona fallecida por coronavirus en Baleares. Por este primer caso, había 80 personas con posibilidades de infección. De estas 80 personas, se hicieron tests sólo a tres: un médico y dos enfermeros, y dieron negativo. Al resto se les hizo un seguimiento».

La persona denunciante señala que «ese primer fallecimiento se produjo un jueves y mi esposa empezó a tener los síntomas descritos como propios del coronavirus el sábado siguiente: carraspeo, un poco de fiebre y tos improductiva. Llamó a Salut Laboral. Le dieron la baja y le dijeron que llamara al 061, donde le respondieron que acudirían a nuestro domicilio para hacerle el test. No vinieron hasta el lunes para hacer la prueba. A día de hoy, el viernes siguiente, no tenemos los resultados».

El interlocutor de este periódico, que prefiere mantenerse en el anonimato, indica que «parece ser que los resultados no llegarán hasta el lunes. Una semana me parece demasiado tiempo para tener los resultados. Si son positivos, me parece excesivo que una persona contagiada tenga que esperar una semana a confirmarlos. Si son negativos, pues resulta que mi esposa habrá pasado más de una semana en casa sin trabajar, cuando es más necesaria la presencia de los sanitarios en los hospitales. Y ella, con 30 años de experiencia, quiere ir a trabajar si los resultados son negativos».

El denunciante plantea que «esta situación lleva a pensar que hay sanitarios contagiados trabajando y otros, que darían negativo en las pruebas, permanecen en casa sin trabajar siguiendo una cuarentena larga e innecesaria. Ni mi esposa ni yo tenemos los síntomas. Mientras tanto, en Corea del Sur se han hecho miles de tests superrápidos y aquí hay laboratorios que dan días libres a sus técnicos porque no hay reactivos».