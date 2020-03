El Gobierno pagará el paro a las personas que aún no hayan empezado la temporada

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha Armengol ha anunciado que el Estado garantizará la prestación de desempleo a las personas que aún no hayan empezado la temperada.

La presidenta ha explicado que su obsesión ha sido velar por la salud de todos los ciudadanos de las Islas y ha destacado que su Govern se ha avanzado a otros territorios para hacer frente al coronavirus, adoptando medidas antes.

«Somos la comunidad que de forma más dura ha congelado la actividad», ha reivindicado. No obstante, ha advertido que esto no servirá de nada si los ciudadanos no se quedan confinados en sus casas. Además, ha agradecido que el Ministro de Transportes, José Luís Ábalos, haya cerrado prácticamente el espacio aéreo y marítimo, salvo contadas excepciones.

Armengol ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en Parlament para informar de la situación por la que atraviesan las Islas y de las medidas para hacer frente a la pandemia.

La presidenta ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha reiterado que el sistema sanitario de las Islas está preparado para hacer frente al COVID-19. En este punto, ha destacado la cronología de todas las actuaciones que han llevado a cabo y ha subrayado que el 5 de febrero se creó una comisión de expertos.

La presidenta ha destacado que hay 16.000 profesionales trabajando en el servicio público de salud de Baleares, de los que 12.000 son sanitarios; y ha subrayado que las urgencias se han reducido un 40 %. Sin embargo, ha avanzado que la situación irá a peor los casos se incrementarán. Para ello, ha detallado las instalaciones privadas y espacios públicos que pasarán a acoger pacientes con coronavirus, así como que las cadenas hoteleras han ofrecido sus hoteles.

Armengol ha señalado que hay que estar preparados para todos los escenarios y ha subrayado el esfuerzo que hace el personal sanitario. Además, ha detallado las medidas adoptadas para ayudar a las personas dependientes, como la compra de 3.000 terminales de teleasistencia a la Cruz Roja para ayudar a 15.000 personas en situación de dependencia. También ha mencionado las dificultades que atraviesan las víctimas de la violencia de género.

También ha incidido en las medidas adoptadas para ayudar a los trabajadores y a las familias.

Sus primeras palabras han sido par dar el pésame a los familiares de los fallecidos y para dar apoyo a los ciudadanos. La presidenta ha pedido seguir unidos para «vencer el mayor desafío que hemos vivido como sociedad» y ha destacado el trabajo de todas las personas que prestan sus servicios a la sociedad, así como a los propietarios que rebajan las rentas, entre muchos otros ejemplos.