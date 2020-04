El Govern cree que pronto los curados superarán a los nuevos contagiados

Las personas curadas de coronavirus pronto superarán a los nuevos contagiados en Baleares. Esta es la previsión que ha realizado este jueves el portavoz del comité autonómico del coronavirus (orthocoronavirinae), el doctor Javier Arranz.

En concreto, ha manifestado que «se acerca este momento» y ha señalado que cuando se produzca nos permitirá ser más optimistas. El número de personas curadas en Baleares asciende a 239, se trata de 68 más que este miércoles.

No obstante, la cifra real es mucho más elevada, ya que como ha manifestado Arranz la mayor parte de las personas contagiadas no van al hospital; además, ha puntualizado que algunas de ellas no tienen síntomas. Los expertos estiman que realmente hay cinco veces más personas con COVID-19 de lo que dicen las cifras oficiales.

Arranz considera que esto es una buena noticia porque si aparece una segunda ola de la citada infección, estas personas ya estarán protegidas y eso mejorará la capacidad de respuesta sanitaria.

En cuanto a las previsiones de muertes que se están realizando, según las cuales las Islas podrían llegar al centenar, Arranz ha señalado que cuando haya pasado el pico aún habrá que añadir muertos porque no todas las personas que están en la UCI, lamentablemente, superarán la enfermedad.

Arranz ha reiterado que la pandemia se superará en forma de sierra, es decir, con bajadas y subidas del número de nuevos casos positivos, pero con una tendencia descendente. No obstante, ha precisado que a mediados de la semana podremos decir que ya se ha pasado el pico y estamos en un punto de bajada.