¿Cuándo esperan los expertos un repunte de contagios con la vuelta al trabajo?

Las autoridades sanitarias dan por hecho que el regreso de miles de Balears este martes 14 de abril a su actividad laboral repercutirá en un aumento de los contagios por coronavirus, aunque esperan que dicho aumento no sea especialmente relevante ni virulento, y que se pueda controlar cuando se produzca.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz del comité autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, preguntado por si la reactivación del trabajo no esencial puede provocar un repunte de los contagios. En este sentido, ha explicado que «el movimiento aumenta el riesgo de todos, aunque partimos de una mejor situación» en relación a semanas anteriores, como por ejemplo con el «abastecimiento de equipos de protección (EPI)» que parece que está garantizado.

Arranz ha ratificado que en todo caso este martes «no habrá casos nuevos», puesto que según ha recordado, «el tiempo de incubación de la COVID-19 puede llegar a ser de 14 días». De este modo el «aumento hipotético de casos de coronavirus en Balears se podría dar una semana después» del fin de la hibernación laboral, aunque Arranz ha matizado que espera no ver «un aumento relevante en estas dos próximas semanas, por el efecto positivo del confinamiento estricto mantenido hasta ahora». «Después de las próximas dos semanas tal vez asistamos a algún cambio en la tendencia, y será entonces cuando se podrá analizar», ha dicho.

Según se desprenden de las palabras del especialista, la voluntad de las autoridades sanitarias en Balears es mantener un buen nivel de atención y detección para poder aislar los nuevos casos y evitar que estos se diseminen rápidamente. En varias ocasiones durante su comparecencia ha señalado que espera que ese posible repunte de afectados sea puntual.

En este sentido, Arranz ha recordado que Salut Pública ha trabajado con otros departamentos del Govern para hacer llegar las medidas de prevención a todos los trabajadores que estos días volverán a sus puestos de trabajo, con el fin de evitar el máximo número de contagios.

Para ello ha recordado también la necesidad de usar la mascarilla correctamente, especialmente en situaciones en las que no se pueda mantener la distancia social. Para los trabajadores que decidan usarla es esencial no tocarla, especialmente la parte frontal, ni quitársela en el transcurso de su labor. «Úsenla bien, es lo más importante, sino no sirve y nos dará problemas», ha enfatizado, al tiempo que ha recordado la necesidad de mantener las medidas higiénicas.

Finalmente, preguntado sobre si el confinamiento masivo puede evitar una mejor respuesta ante una posible segunda oleada del coronavirus aproximadamente en otoño de este año, Arranz ha contestado afirmativamente, en el sentido de que el porcentaje de población inmunizada sea menor.