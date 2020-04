Autoritat Portuària de Balears agraeix l'esforç per romandre a casa mentre els ports i fars continuen garantint l'abastiment

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) vol agrair a la població de les Illes l'esforç que està realitzant en quedar confinada a ca seva per intentar frenar la propagació del Covid-19, amb la realització d'un vídeo en què recorda que els ports i els fars continuen treballant per garantir el seu abastiment.

L'APB reconeix la fortalesa de les persones per romandre a casa, i que aquesta força surt de l'esperança que genera el saber-se proveït d'allò més essencial, com són els aliments, les medicines i els productes de primera necessitat.

El vídeo, titulat Per les Illes, per a tu, per tothom reconeix també el paper essencial que realitzen els ports i els fars en aquesta crisi, així com també la continuïtat de la tasca de la comunitat portuària per garantir l'abastiment de la població: navilieres , transportistes, estibadors, amarradors, pràctics, agents de l'autoritat, pescadors, etc.

L'APB ha derivat a teletreball al quaranta-dos per cent de la seva plantilla, a més de fixar serveis mínims i establir equips d'actuació immediata per tal de garantir la continuïtat de la gestió dels cinc ports d'interès general de Palma, Alcúdia, Maó , Eivissa i la Savina, part essencial de la cadena logística per proveir la població de la comunitat autònoma de les Illes Balears.