Seis muertos y 31 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en Balears

Las personas muertas con coronavirus y los nuevos contagios han bajado ligeramente en Baleares en las últimas 24 horas, aunque se mantiene en niveles superiores a los registrados a finales de la semana pasada. En concreto, este jueves se ha dado cuenta de seis óbitos más y de 31 nuevos contagios, según la información de última hora facilitada por el Ministerio de Sanidad. Se trata de una víctima mortal menos que este miércoles y de cuatro nuevos positivos menos.

En total, el número de personas fallecidas con COVID-19 en las Islas asciende a 131 y el número de casos positivos a 1.637. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han estado 152 enfermos desde que comenzó la pandemia, mientras que de los contagiados con coronavirus ya se han recuperado 918; se trata de 37 más en 24 horas. Cabe destacar que las Islas han vuelto a tener más personas recuperadas en 24 horas que nuevos contagios.

Este miércoles se produjo un repunte de muertes y de nuevos casos de COVID-19 y una de las causas podría ser que se tratase de casos correspondientes a los días festivos de la Semana Santa, de los que se ha informado más tarde.

Actualmente hay 588 casos positivos activos de COVID-19, 12 menos que este miércoles. En total, hay 405 personas hospitalizadas en las Islas; de ellas 79 están en las UCI, cuatro menos en las últimas 24 horas.

Por islas, en Mallorca hay 348 personas hospitalizadas, 63 de ellas en la UCI; 612 reciben atención por parte de las unidades de atención al coronavirus. En Menorca hay 12 enfermos ingresados, 5 en la UCI; 20 personas están en seguimiento de las UVAC. En Ibiza hay 47 pacientes hospitalizados, 11 en la UCI; 30 reciben atención de las UVAC en Ibiza y Formentera.

En relación a los profesionales sanitarios, desde que comenzó la pandemia se han detectado 298 casos positivos, el 19 % del total de los contagiados en Baleares. Actualmente hay 157 sanitarios positivos activos, cifra que representa menos del 1 % de los 16.000 trabajadores del sistema sanitario de las Islas. Además, 253 están en vigilancia activa.

Respecto a las residencias de la tercera edad, cabe destacar que ya se ha notificado la muerte de 46 personas, pero se estima que son más y se irá dando cuenta en los próximos días, ya que «epidemiología va a un ritmo diferente porque tiene que verificar toda la historia clínica antes de comunicar al Ministerio», según han explicado desde la Conselleria.

Desde que comenzó la crisis sanitaria, se han confirmado 395 positivos (271 residentes y 123 profesionales), seis más en las últimas 24 horas. En el caso de los usuarios, 212 persones son positivos activos, d’altres 14 se han curado. En cuanto a los trabajadores, 109 son positivos activos y 14 han superado la infección.

El portavoz del comité autonómico del coronavirus, Javier Arranz, ha recordado que en Baleares ya hace tiempo que se buscan los casos activos de coronavirus, por lo que es muy difícil que alguien muera y no se le haya hecho una prueba. No obstante, ha señalado que podría haber algún caso, pero lo ve muy difícil.

Por otra parte, ha señalado que aún no llegaremos a tener cero contagios. Para lograrlo ha señalado que es fundamental conocer quién puede estar infectado y no lo sabe, se pondrá en marcha por fases. Además, ha insistido en la necesidad de que haya higiene y medidas de protección, como las mascarillas. Para poder decir que la transmisión está controlada habría que tener entre 0 y 2 casos al días.

Respecto a las personas que mueren sin patologías previas, Arranz ha recordado que la edad de riesgo está por encima de los 60 años, aunque la mayor mortalidad está por encima de los 70 años. «Parece que la parte más grave es cómo el cuerpo responde ante el virus, lo hace con una gran inflamación. A partir de ese momento, el virus no es tan importante, sino la reacciono y aún no se ha podido determinar por qué en personas más jóvenes también se puede reaccionar de esta manera ante el virus». Podría ser que tuvieran alguna patología que no ha sido descubierta. Se trata de uno de los puntos de los que aún no hay información.

Arranz ha señalado que hay artículos que señalan que el tabaquismo podría ser un riesgo, pero no está confirmado; se trata de artículos realizados en China.

En relación a la despedida de los familiares críticos en la UCI, cada hospital está poniendo en marcha protocolos para facilitar este acompañamiento.