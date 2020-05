Sanidad no ve problemas en que Menorca cambie de fase, pero no aclara cuándo

Sanidad ha asegurado este martes que «no ve problemas» en que Menorca e Ibiza entren en la siguiente fase de desescalada, la fase 1, petición del Govern balear. Así lo ha confirmado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, el epidemiólogo Fernando Simón, quien ha apuntado que será así una vez que «se aclaren algunos detalles o se garanticen algunos detalles que nosotros no teníamos claro respecto a la documentación aportada».

Simón ha recordado que Formentera ya se encuentra en otra fase de desescalada, al igual que otras tres islas de Canarias, y que Baleares presentó un cambio de fase para otras dos Islas, y que ya se ha revalorado.

El doctor ha comentado que en la orden de este fin de semana se vieron estas propuestas y que los técnicos que analizan toda la documentación que se requiere a las autonomías no tendrán inconveniente en darle el visto bueno. Eso sí, sucederá una vez se tengan claros algunos detalles que no les concordaban «respecto a las informaciones iniciales», aunque no ha concretado exactamente cuáles. Por lo que no ha aclarado qué día sucederá ese cambio de fase.

Cabe recordar que el Govern balear quería que Menorca e Ibiza, dada la incidencia del coronavirus en estos territorios, entrara en fase 1 a partir de este lunes día 4. Como ha confirmado Simón, la necesidad de aclarar diferentes detalles de la información aportada no lo ha permitido.

Se espera que gran parte de España cambie el próximo lunes, 11 de mayo, a la fase 1 de la desescalada.