Preocupación en el Govern por la vuelta de los alumnos de infantil a las aulas

El Govern Balear está preocupado por la vuelta de los alumnos de infantil a las aulas, prevista para el próximo 25 de mayo en el caso de las familias que justifiquen que tienen que incorporarse al trabajo y no pueden cuidar de sus hijos. Desde la Conselleria d'Educación han argumentado están preocupados por las medidas de seguridad e higiene que tendrían que aplicar los menores de seis años para evitar contagiarse del nuevo brote de coronavirus.

En términos similares se ha manifestado este miércoles la presidenta del Govern, Francina Armengol, en una entrevista concedida a Onda Cero. En este sentido, ha explicado que «estamos discutiendo con el Ministerio la reapertura de los colegios, estamos viendo cómo tenemos que hacerlo para que sea seguro para los alumnos y poder garantizar a las familias esa incorporación al trabajo».

En este punto, ha precisado que «la escuela no es el único elemento de conciliación, ni muchísimo menos, sería un error pensar así». La presidenta ha insistido en que «la parte de los críos más pequeños nos preocupa más porque es más complicado que puedan garantizar la seguridad». Así, ha precisado que «por su edad es más complicado el no movimiento, el no contacto, el lavarse las manos continuamente, es decir, las medidas de seguridad y de higiene que tendrán que mantener. Y ahí es el planteamiento que le hemos hecho claramente al Ministerio de Educación».

Armengol ha avanzado que «el conseller d'Educació se está reuniendo con la comunidad educativa y trasladará una posición conjunta al Ministerio de Educación, pero vemos una problemática que es real y que nos preocupa que tuviéramos recontagios y eso sería grave, sobre todo cuando estamos hablando de niños». Desde la Conselleria d'Educació han añadido que esta semana esto se tratará este asunto con la comunidad educativa y, posteriormente, se trasladará al Ministerio d'Educació.

La presidenta ha dejado claro que «nosotros somos muy favorables» a que los alumnos de Formación Profesional, 4º de ESO y Bachillerato «puedan hacer esos refuerzos». De este modo, ha manifestado que «nosotros estamos preparando para poder cumplir ese planteamiento. En Formentera, que ya han entrado en fase 1, ya han ido a los centros a desinfectar».