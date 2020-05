La economía de Balears registrará el mayor crecimiento de España en 2021

Baleares será la comunidad más castigada en términos económicos por la crisis sanitaria, pese al mayor control de la pandemia. Prácticamente todos los análisis y previsiones publicados hasta el momento señalan a las Islas como la comunidad que sufrirá la mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB) este año motivado por su dependencia del sector turístico internacional. Sin embargo, el lado positivo es que de cara a 2021 las Islas liderarían la recuperación económica de España. Así se desprende del Observatorio Regional de BBVA Research, publicado este virnes.

Según las previsiones de la entidad y como se aprecia en el gráfico adjunto, las comunidades más dependientes del turismo y de las actividades de consumo social serán las más afectadas y además, su recuperación será más lenta. Por ello, en 2020 la caída del PIB será especialmente intensa en Baleares y Canarias, con el -17 % y - 13 %, respectivamente. «Las actividades de turismo y ocio serán el principal lastre en 2020, al retrasar su puesta en marcha más allá de la temporada alta de actividad», sostiene el informe.

Por contra, y de cara al próximo año, a medida que retorne progresivamente la actividad en los sectores afectados por el confinamiento, la recuperación se extenderá hacia el Levante peninsular y las comunidades insulares, aunque de forma asimétrica. Así, Baleares y Canarias, tras la fuerte contracción de 2020, el BBVA estima que serán las comunidades con mayor crecimiento, del 9,6 % y 7,8 % respectivamente. Sin embargo, esta fuerte recuperación «será insuficiente para compensar el hundimiento de 2020» y el PIB de ambas comunidades se situará aún un 5 % por debajo de los niveles alcanzados en 2019.

Además, este año la renta per cápita de los residentes de Balears se verá afectada. El informe del BBVA revela que las comunidades más turísticas podrían perder cinco puntos de PIB per cápita relativo o más, lo que situaría a las Islas «en el grupo de comunidades con renta per cápita por debajo de la media española».

En términos de empleo, Balears también será de las autonomías más castigadas, pues cumple todos los preceptos a que se refiere el BBVA para que así sea: zonas turísticas con una estacionalidad más marcada entre los meses de abril y septiembre con una mayor dependencia del turismo extranjero.