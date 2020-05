Los nuevos positivos de Mallorca, un freno para el paso a la fase 3

El R0 es el número de personas a las que un individuo puede pasar un virus. Si el número de reproducción efectiva es mayor que 1, cabe prever que la enfermedad se siga propagando y si es menor tiende a desaparecer. El número reproductivo básico de Baleares está ahora en 1,61, a los niveles del 26 de marzo. Existe una explicación epidemiológica; sin embargo, el servei de la Comunitat va a tener que esforzarse para que el Ministerio la tenga en cuenta y permita pasar a la fase 3 de desescalada.

«Desde que el 11 de mayo se cambiara el sistema de notificación de casos a Sanidad hay que contabilizar a las personas asintomáticas», explica el epidemiólogo, Jaume Jiménez. Este hecho y que desde Atención Primaria se hayan empezado a diagnosticar (y por tanto a contabilizar) los casos leves, han incrementado el número de nuevos contagios registrado diarios y ha disparado éste y otros valores que el Ministerio tendrá en cuenta para el cambio de fase.

A pesar de la buena evolución de la pandemia, Balears no es una de las comunidades mejor posicionadas. El sistema de notificaciones que ha hecho incluir ahora a pacientes que otras comunidades ya contabilizan ha desvirtuado la tendencia general y ha hecho que, por ejemplo, la incidencia acumulada de casos diagnosticados por cada 10.000 habitantes en los últimos 14 días sea de 10,79. Hay diez autonomías que presentan mejores datos que las Islas.

«No contabilizamos los asintomáticos previos al 11 de mayo y además de éstos ahora hacemos muchas más PCR, de ahí la diferencia de números», añade Jiménez, quien explica que a pesar de los nuevos casos la incidencia no es mayor. «Estamos en comunicación con el Ministerio para advertirles de este hecho y que no se tenga en cuenta porque es un falso incremento», señala. «Se hacen muchos informes que razonan la casuística», añade.

Jaume Jiménez indica además que «no es lo mismo una comunidad con varias provincias que un archipiélago», y destaca que el problema de transmisión del virus, en cualquier caso, estaría en Mallorca, ya que «Menorca está en cero contagios y Eivissa y Formentera, casi también».

Siete nuevos contagios y un fallecido más

En Balears hay actualmente 213 positivos activos de SARS-CoV-2. La cifra desciende a pesar de que ayer se notificaran siete nuevos casos, lo que deja un acumulado de 2.057 personas contagiadas registradas.

Este miércoles seguían habiendo 110 pacientes ingresados en un hospital de los que 26 siguen graves en una UCI. Una persona más falleció ayer y la pandemia ya se ha cobrado a 224 víctimas mortales.