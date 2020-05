Balears ha contabilizado tres fallecidos con COVID-19 en una semana

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha destacado este jueves que Baleares ha contabilizado tres fallecidos con COVID-19 en la última semana.

Además, ha informado que en los últimos siete días se han detectado 39 casos positivos más de coronavirus, al tiempo que el número de casos positivos activos se ha reducido en 48. Desde el inicio de la crisis sanitaria se han contabilizado un total de 2.063 casos de COVID-19, de los que 209 siguen activos.

También se ha reducido el número de personas hospitalizadas, ya que actualmente hay 110, es decir, 44 menos que hace una semana. De ellos, 26 se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), siete menos en una semana.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha manifestado que la media de casos positivos diarios son cinco y ha precisado que se trata de casos puntuales, no asociados entre ellos.

Arranz ha restado importancia al aumento de casos positivos que se han detectado durante los últimos días, especialmente en Mallorca, y ha argumentado que se debe a que se están realizando más pruebas.

En Atención Primaria se han hecho más de 800 pruebas de PCR desde el inicio y se han detectado 113 casos positivos, son casos asintomáticos (son algunos de los contactos) o son muy leves.

En estos momentos se están siguiendo 431 casos en toda Baleares. Preguntado por la posibilidad de garantizar la cuarentena, ha explicado que se le llama cada día y se le conciencia de la importancia de no transmitir la enfermedad. No obstante, ha reconocido la dificultad porque los ciudadanos vienen de un confinamiento.

En relación al paso a la fase 3 ha señalado que «estamos en un buen punto, con los casos controlados» y ha destacado que lo que valora Madrid es la capacidad de tener la capacidad de hacer esa detección y ha avanzado que en los próximos días se distribuirán por las Islas los rastreadores. «Esas capacidades las tenemos y debería ser bien valorado por el Ministerio y creo que esas posibilidades podrían pensar más en la decisión que el número de casos», ha señalado.

El Govern ha solicitado que las Islas pasen a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes, 1 de junio, así como que se puedan volar entre Islas. Sin embargo, la incidencia de los casos de coronavirus compromete el paso de Baleares a la fase 3.

Preguntado por la posibilidad de que Mallorca sea la única Isla que no pase de fase, Arranz ha respondido que podría ser, aunque ha reiterado que tiene más importancia que haya focos, porque aumenta la transmisión, que no casos concretos. Por tanto, se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de cambiar de fase porque por ahora parece que la preparación ha sido muy importante y ha argumentado que otras comunidades con más casos han pasado.

Poca incidencia de la apertura de las terrazas en los contagios

Respecto a la apertura de las terrazas, ha manifestado que es necesario esperar a que pasen dos semanas para poder valorar la incendia que ha tenido en los contagios. No obstante, ha señalado que no ha habido rebrotes importantes y ha recordado que si ha habido más casos es porque se hacen más pruebas en Atención Primaria. «Somos optimistas porque el cambio de fase parece que no está afectando de manera importante. Si los datos son buenos y tenemos la capacidad de detectar casos es positivo avanzar de fase», ha declarado.

Sobre las diferencias de número del Ministerio de Sanidad ha asegurado que no dispone de toda esa información. «Por la información que dispongo parece que es un problema en la que decido si esa persona ha fallecido. Creo que en unos cuantos días el servicio de epidemiología lo podrá explicar». En el caso de números totales parece que el Ministerio suma a los asintomáticos que antes no se contabilizaban.