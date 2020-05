El Govern insistirá al Gobierno que permita la movilidad entre islas

El Govern volverá a pedir al Gobierno que autorice la movilidad entre las islas, al no haber recibido respuesta a la petición formal realizada por escrito, según ha explicado la portavoz, Pilar Costa, que considera que las islas están "en plena presdisposición de que pueda haber esta movilidad entre islas dada la evolución de la pandemia".



"Estamos en disposición más que suficiente para tener esta movilidad entre las islas", ha defendido Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha explicado que no hay una autorización de esa movilidad interislas, porque en la pandemia el Gobierno considera a la comunidad por islas por separado.



Costa ha recordado que por el momento, el transporte aéreo y marítimo interislas solo se permite por motivos laborales, sanitarios y las otras excepciones que contempla el estado de alarma.



En opinión de la portavoz, el Govern considera que se debería abrir esta movilidad entre islas. "Si bien es cierto que al principio pedimos que las islas fueran tratadas como unidad por islas, a pesar de ser una comunidad uniprovincial, en el momento que pedimos el cierre absoluto, ahora los datos asistenciales que evolucionan de forma positiva nos llevan a pedir la movilidad entre islas como sucede en la península, donde hay movilidad en una misma provincia".



"Con los datos y tal como está evolucionando la pandemia, hace que creamos que haya esa posibilidad de movilidad", ha dicho Costa.



Ha adelantado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, volverá a insistir en pedírselo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes del domingo: "Seguro que sí. Hace días que lo reclamamos y lo seguiremos haciendo".



Sobre el hecho de que Formentera pase el lunes a fase 3 de la desescalada, después de dos semanas en fase 2, pero el Gobierno no haya aceptado que avancen también las demás islas cuando solo llevan una semana en fase 2, Costa ha explicado que "no ha sido así porque el Ministerio insiste en la permanencia de dos semanas en la misma fase".



"Trabajamos en esta semana más que tenemos por delante y tenemos que esperar a la semana siguiente", ha dicho y ha adelantado que el Govern volverá a pedir de nuevo que Mallorca, Menorca e Ibiza pasen a fase 3.