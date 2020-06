El decreto de reactivación económica se tramitará como proyecto de ley

El Parlament balear ha validado este martes el decreto ley del Govern para la reactivación económica ante la crisis del coronavirus y ha aprobado además que la norma se tramite como proyecto de ley.

El Govern ha conseguido un apoyo mayoritario a la regulación que facilita la ampliación de los establecimientos turísticos para impulsar la construcción, con 32 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones.

Sin embargo, en la votación sobre la tramitación como proyecto de ley, los partidos que integran el gabinete autonómico (PSOE, Podemos y MÉS per Mallorca) han sumado 29 votos para oponerse, mientras que todo el resto de la Cámara se ha unido para sacar adelante la propuesta con 30 votos.

En la votación para validar el decreto han votado en contra PP, Vox, MÉS per Menorca y el diputado por Menorca de Unidas Podemos Pablo Jiménez, perteneciente a Izquierda Unida. Se ha abstenido Ciudadanos y los han apoyado PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi y la diputada de Gent per Formentera.

Cuando se ha consultado sobre la tramitación como proyecto de ley se han sumado para alcanzar la mayoría los votos de PP, Ciudadanos, Vox, El Pi, MÉS per Menorca y el diputado de Izquierda Unida.

Ambas votaciones se han llevado a cabo tras un parón de 1 hora y 45 minutos ocasionado por una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament para determinar si dos diputados de Vox y una de Ciudadanos, que no habían votado telemáticamente como estaba inicialmente previsto, podían hacerlo de forma presencial.

En principio, el presidente de la cámara, Vicenç Thomàs, les había negado la posibilidad de participar porque el acuerdo de organización adoptado para garantizar que los plenos se celebran atendiendo a las prescripciones sanitarias determinaba que estos tres parlamentarios formaban parte del grupo que vota a distancia.

Ante la protesta de dos de los tres diputados que querían votar presencialmente, que han apelado a que el acuerdo de la Mesa no podía contradecir el reglamento ni privarles de su derecho como representantes electos, y el apoyo a su demanda de MÉS per Menorca, Thomàs ha suspendido la sesión para que el órgano de gobierno parlamentario adoptara una decisión.

La resolución final ha sido permitir el voto a los diputados Patricia Guasp (Ciudadanos), Idoia Ribas y Jorge Campos.