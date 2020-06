¿Cuántos somos en Balears sin turistas?

El 7 de junio de 2019, este domingo hace exactamente un año, había en Balears un total de 1.750.849 personas en las cuatro islas entre residentes y turistas. Un año y una pandemia sanitaria después, es muy probable que este domingo, 7 de junio de 2020, haya en las Islas poco más de 1.240.000 personas.

La cifra exacta no se conocerá hasta dentro de dos meses, pero no es descabellado aventurar que estos días hay en Baleares medio millón de personas menos que hace un año. El Institut Balear d’Estadística (Ibestat) ha dado a conocer esta semana las cifras del Índice de Presión Humana del mes de marzo, el mes en el que se declaró el estado de alarma que obligó a salir de Baleares a todos los no residentes en la Comunitat y que provocó el regreso de todos los ciudadanos de las Islas que vivían fuera de ellas.

Tras el estado de alarma

Las cifras son muy elocuentes. El 14 de marzo, el día en que Pedro Sánchez decretó el comienzo del estado de alarma, había en Baleares 1.282.674 personas. Quince días después, con toda la Comunitat confinada y los aeropuertos cerrados a cal y canto para viajes que no fueran absolutamente necesarios, había una presión de 1.241.239 personas, es decir, 41.435 menos que cuando se decretó el estado de alarma.

A partir de ahí se estableció el confinamiento duro por lo que puede decirse que durante estos meses hemos estado aislados en las Islas ese 1,2 millones de personas. Apenas ha habido llegadas a los aeropuertos de Son Sant Joan y del resto de las islas y las que ha habido se han compensado con salidas a la Península o al extranjero.

La conclusión es evidente: sin turistas en hoteles ni otros alojamientos, hay 1,2 millones de personas que viven en Baleares de forma habitual, casi 100.000 personas más de las que figuran en el padrón de los municipios.

Pero los datos recogidos por el Ibestat también muestran realidades curiosas y diferentes entre islas. En Formentera, por ejemplo, apenas hay diferencias entre quienes vivían en la Isla antes del estado de alarma y después: son 26 personas menos. Algo parecido sucede en Menorca y en Eivissa. En la primera de estas islas, la diferencia entre el antes y el después del estado de alarma es de 365 personas; en Eivissa, el aislamiento provocó la marcha de apenas 927 personas.

La conclusión es que Mallorca es la que isla que soporta el grueso del turismo durante los meses de invierno hasta el punto de que 40.144 de los 41.435 visitantes que se fueron lo hicieron desde esta isla.

Hoy hay en Baleares medio millón de personas menos que hace un año y las previsiones turísticas hacen pensar que este verano cambiarán las cosas, pero muy ligeramente. No hay un horizonte de llegadas masivas de alemanes, británicos y ciudadanos de otras nacionalidades y tampoco se espera que el turismo nacional compense la caída en las llegadas, así que es muy probable que Baleares se quede este año con las cifras de densidad de hace 20 años.

El año del récord

Lo que sí esta claro es que Baleares tardará años en superar el récord de presencia humana en las Islas en un solo día. Fue el 9 de agosto de 2017, día en el que había 2.071.124 personas en el mismo día en la Comunitat, casi el doble de habitantes reales, o al menos empadronados. Fue el año en el que la saturación de las playas, de las carreteras y de los establecimientos de las Islas marcó el debate político y social.

Este año se podrá ir a la playa con cierta holgura, pero está por ver si los colapsos en las carreteras los provocaban los 100.000 coches de alquiler que circulaban por las Islas o también contribuía al colapso el hecho de que Baleares sea la Comunitat con mayor número de vehículos por habitante y familia.

Para vivir otro año de récord, muy probablemente habrá que esperar dos temporadas porque los expertos señalan que la recuperación será más calmada de lo esperado.