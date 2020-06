Localizan ocho contactos de la pareja que vino de Bolivia y todos dan negativo

El Área de Salud de Menorca ha informado este lunes que no queda ninguna persona hospitalizada en el Mateu Orfila y puntualiza que la pareja que dio positivo en la vuelta a la Isla desde Bolivia no son contagios activos. El diagnóstico fue por serología (IgG) y no por PCR (que ha dado negativo), lo que indica que estas personas ya han pasado la enfermedad. No es necesario, por lo tanto, que estas personas estén en cuarentena, pero, de manera preventiva, continúan en seguimiento por parte de los equipos UVAC.

También por prevención, desde los equipos UVAC de Menorca han hecho el rastreo de las personas que estuvieron en contacto estrecho con esta pareja. De momento, los 8 personas localizadas (el taxista que a los acompañó desde el Aeropuerto y viajeros del vuelo Palma-Menorca) han dado negativo para covid-19, así como també la hija de la pareja.

A estos dos casos atendidos en su domicilio se suma un tercero, que tampoco se trata de un caso activo, ni tiene nada que ver con esta pareja que regresó de Bolivia.

Balears ha notificado este lunes al Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias dos nuevos fallecimientos con coronavirus en las Islas y un total de 8 nuevos contagios, un ligero repunte respecto a la tendencia que ha marcado las últimas semanas.

El Servicio balear de Epidemiología, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Participación, ha confirmado hasta este lunes un total de 2.292 contagios. Sin embargo, siguiendo los nuevos criterios de contabilización del Ministerio de Sanidad, que excluyen las 105 serologías positivas anteriores al 11 de mayo, ha notificado 2.187.

De estos casos comunicados, 1.918 corresponden a Mallorca, 92 en Menorca, 169 en Ibiza y 8 en Formentera. Por otro lado, 1.908 personas se han curado, 1 más que este domingo. Asimismo, el Servicio de Epidemiología ha notificado dos muertes de pacientes por COVID-19, aunque se registraron semanas atrás. Así, siguiendo las indicaciones del CCAE, el acumulado en Balears es de 226 casos de personas muertas a causa del SARS-CoV-2.

Estos datos suponen que a estas alturas en la comunidad hay 158 casos de COVID-19 activos.

El Servei de Salut también ha informado este lunes de un total de 83 profesionales sanitario en vigilancia (34 en Mallorca, 0 en Menorca y 49 en Ibiza) y 19 que tienen el contagio activo (todos en Mallorca). En total, se han notificado 365 casos entre el personal sanitario de la comunidad desde que comenzó la pandemia.

En cuanto a la situación en las residencias de ancianos, los centros no han notificado ningún caso nuevo de contagio ni entre los usuarios ni entre los trabajadores. El último caso de un usuario notificado este último fin de semana, después de varias pruebas, ha sido un falso positivo y por tanto no está contabilizado los casos de hoy.

De todos modos, este domingo se han hecho PCR y serologías a todos los usuarios del centro por precaución. Así, la situación hoy es la siguiente: 244 residentes han superado la infección, 15 son casos activos y 89 han muerto. Además, 11 trabajadores son positivos en SARS-CoV-2 y 152 se han curado.