El Govern envía una carta a Ábalos para denunciar la subida de precios de los vuelos

El Govern balear ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Luis, Abalos para denunciar la subida de precios de los vuelos. Así lo ha anunciado este martes la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el pleno del Parlament.

Además, ha avanzado que están haciendo gestiones con Fomento con la finalidad de evitar la subida de las tarifas aéreas que se ha experimentado; para ello también están manteniendo reuniones con compañías aéreas para que bajen precios.

Por su parte, el conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha lamentado este martes que hay compañías aéreas «que no se comportan como deberían» en cuanto a la oferta de precios para volar en Balears, si bien ha asegurado que los precios de los billetes irán bajando a medida que aumente la operación de vuelos.

Así se ha expresado Pons en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel Lafuente durante el pleno del Parlament, donde los populares han alertado por la venta de vuelos a 500 euros entre Menorca y Barcelona. «Hay compañías que no se comportan como deberían, no lo hacen ahora y no lo hacían antes del COVID-19», ha lamentado el conseller.

Pons ha indicado que hace cuatro semanas había 40 operaciones al día y que la semana pasada se llegó a 300 vuelos. Además, ha apuntado que la próxima semana ya estarán trabajando tres empresas en el mercado Barcelona-Menorca (Vueling y Ryanair, que ya están en funcionamiento, a las que se unirá Air Europa), y que la competencia favorecerá un descenso en los precios.

Con todo, el conseller ha reconocido preocupación especial por esta ruta y ha afirmado que «si el mercado no da una respuesta, debería haber una intervención pública», recordando la reivindicación balear sobre la Obligación de Servicio Público. En este sentido, ha informado que están estudiando la posibilidad de pedir la declaración de servicio público para la ruta Menorca-Barcelona.

Por otra parte, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado en el pleno del Parlament que «el Govern trabaja desde hace mucho tiempo en mejorar la conectividad de Menorca y del conjunto de Balears».

Así ha respondido Armengol a la pregunta del diputado y portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, quien ha pedido acciones concretas para mejorar la conectividad de Menorca, dado que «es un tópico, que se ha visto agravado por la pandemia del COVID-19 y al hecho de que en la práctica la Isla sufre el monopolio de una aerolínea que especula con la necesidad de los ciudadanos».

En este sentido, la presidenta autonómica ha reconocido que el problema de la conectividad en Menorca es una cuestión «endémica, en la que el Ejecutivo hace muchos años que trabaja, y en la cual se ha conseguido un aumento del descuento del 75%, una OSP entre Menorca, Madrid y Mallorca, etc.»

Asimismo, ha añadido, «hemos estado hablando intensamente con las aerolíneas, porque es cierto que hay algunas que no están cumpliendo, y por este motivo he enviado una carta al ministro Ábalos».

Con todo, ha señalado la presidenta Armengol, «este Govern ha elaborado el informe de las posibles consecuencias de la fusión de IAG y Air Europa y seguiremos trabajando en este sentido, un ejemplo es como ha dicho el conseller Pons que a partir de finales de julioAir Europa entrará dentro de los interislas con Menorca, lo cual aportará más conectividad y una bajada de precios».

Por su parte, el portavoz de Grupo Mixto, Josep Castells, ha dicho que «el transporte aéreo ahoga Menorca». Por este motivo, «a pesar de entender que no es una de sus prioridades en este momento y que es un tópico de la conectividad, agravada por la pandemia, ha solicitado unas medidas concretas».

En esta línea, y tras las palabras de Armengol, «ha celebrado que el conseller Pons ha hablado con las compañías», pero, ha advertido, con la fusión de IAG y Air Europa «lo que pasa en Menorca puede pasar en Mallorca y espero que, esta vez, no sea un sindicato británico el que nos tenga que sacar las castañas del fuego».

Para concluir, Armengol, ha asegurado que «al Ejecutivo balear le preocupan igual las cuatro islas y trabaja desde la Mesa de Diálogo social, recordando que se pactado un acuerdo de comarketing valorado en 900.000 euros al respecto».