Aumentan a nueve los brotes activos de COVID-19 en Balears

El Servicio balear de Epidemiología ha informado de que ha detectado 3 nuevos brotes de COVID-19 en grupos familiares en Mallorca en la última semana, que suman 14 positivos leves o asintomáticos y ninguna hospitalización, y que suponen el seguimiento de 32 contactos estrechos.



Uno de los brotes familiares cuenta con 7 casos positivos y 10 contactos estrechos en vigilancia; otro con 3 positivos y 8 contactos, y el tercero con 4 positivos y 14 contactos en seguimiento, ha detallado la Conselleria de Salud y Consumo en un comunicado.



Asimismo, detectados en semanas anteriores, quedan otros 6 brotes activos en Baleares: 5 de ellos en Mallorca y uno en Ibiza.



En Mallorca, notificado el pasado 28 de mayo, hay un brote familiar con 13 positivos (de los que 10 manifestaron síntomas, pero ninguno de ellos necesitó ingreso sanitario). Otras 20 personas se encuentran en vigilancia.



También en Mallorca, con fecha de notificación del 6 de junio, hay otro brote familiar con 7 afectados positivos (5 con síntomas, pero ningún ingreso hospitalario) y 17 personas en seguimiento.



Ese mismo días se notificó otro brote de ámbito familiar en Mallorca, con 4 afectados positivos (3 con síntomas pero ningún hospitalizado) y 5 contactos en seguimiento.



En Mallorca, con fecha de notificación del 25 de junio, hay un brote de ámbito familiar con 4 casos positivos (2 con síntomas pero ningún hospitalizado) y 7 contactos en seguimiento; y otro notificado el 29 de junio, con 5 casos positivos (uno con síntomas pero ningún hospitalizado) y 8 contactos en seguimiento.



En Ibiza, se notificó el 26 de junio un brote de ámbito familiar con 9 casos positivos (2 con síntomas pero ninguna hospitalización) y 12 contactos en seguimiento.



Desde principios de mayo, el equipo de enfermeras rastreadoras de Atención Primaria del Centro Coordinador de COVID ha identificado 13 brotes en la comunidad, localizando 75 casos positivos y haciendo seguimiento y pruebas a otras 140 personas identificadas como contactos estrechos.



La Conselleria de Salud y Consumo ha informado de que en Baleares hay este miércoles 134 casos activos de SARS-CoV-2, tres menos que el martes.



El Servicio balear de Epidemiología ha confirmado hasta el momento 2.347 casos de personas con SARS-CoV-2 en la comunidad, una más que el martes. No se ha notificado ninguna nueva defunción por COVID-19 y el acumulado en Baleares es de 228 personas fallecidas debido al coronavirus.



Sin embargo, siguiendo los nuevos criterios de contabilización del Ministerio de Sanidad, que excluyen las 105 serologías positivas anteriores al 11 de mayo, ha notificado 2.242 casos en Baleares en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).



De estos casos comunicados, 1.955 corresponden a Mallorca, 95 a Menorca, 184 a Ibiza y 8 a Formentera.



En cuanto a las altas, 1.985 personas se han curado, 4 más que el martes.



El Servicio de Salud informa de que este miércoles son 138 las personas atendidas por contagio de SARS-CoV-2. De ellas, hay 24 casos en atención hospitalaria (6 en UCI) y 114 en primaria.



Por islas, en Mallorca hay 16 personas hospitalizadas, de las que 6 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, y 98 personas son seguidas en su domicilio por parte del servicio de atención primaria.



En Menorca, no queda ninguna persona hospitalizada y 4 son atendidas en su domicilio por parte de primaria.



En Ibiza, son 8 las personas hospitalizadas (ninguna en UCI) y 12 casos confirmados y seguidos en el domicilio por parte de sus centros de salud.



En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 20 que se encuentran en vigilancia (18 en Mallorca y 2 en Menorca) y 11 que tienen el contagio activo (todos en Mallorca). En total, se han notificado 366 casos entre el personal sanitario desde que se inició la pandemia.



Los laboratorios de los hospitales públicos de la comunidad han realizado 157.977 pruebas: 120.646 PCR, 10.746 test rápidos de anticuerpos y 26.585 serologías.



En cuanto a la situación en las residencias de personas mayores, este martes recibió el alta la última residente que tenía el contagio activo por coronavirus. Ya no queda ningún usuario con contagio activo por coronavirus y el balance de afectación en esos centros es de 259 usuarios que han superado la infección y 89 que han fallecido. Además, 9 trabajadores son positivos activos en SARS-CoV-2 y 154 se han curado.



En las residencias para personas con discapacidad tampoco queda ningún caso activo: los 36 usuarios afectados han superado la infección, así como los 20 trabajadores.