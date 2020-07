La mascarilla será obligatoria en las reuniones familiares si no se puede mantener la distancia

La mascarilla será obligatoria en las reuniones familiares que se celebren en Baleares si no se puede mantener la distancia de seguridad, fijada en un metro y medio. Esta medida entrará en vigor el próximo lunes, ya que está recogida en la resolución que actualiza las obligaciones de la nueva normalidad para evitar la propagación de la COVID-19.

Tanto la doctora Margalida Frontera, asesora técnica del Govern para el desconfinamento, como el doctor Javier Arranz, portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha argumentado que la mayoría de los nuevos contagios se están produciendo en el núcleo familiar, por lo que han considerado fundamental tomar todas las medidas de prevención necesarias, como el uso de la mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Cabe destacar que también se ha reducido el aforo de las reuniones familiares o concentraciones de amigos, que desde el próximo lunes tendrán un máximo de 70 personas en espacios abiertos y de 30 en espacios cerrados.

Las bodas también se limitan a 250 personas al aire libre y 150 en cerrados. Por último, las corales o bandas de música serán de un máximo de 30.

Lo más importante de esta resolución es la obligatoriedad del uso de la mascarilla aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, salvo excepciones como los menores de seis años o los motivos de salud. Tampoco es obligatorio su uso en la playa, la piscina, actividades deportivas, ni el trabajo, salvo en los espacios públicos o de acceso público.

Frontera ha precisado que serán las empresas privadas las que decidan el uso obligatorio o no de la mascarilla, salvo que no puedan mantener la distancia de seguridad o ya estén obligadas a hacerlo (establecimientos comerciales, etc.).