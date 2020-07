Los ciudadanos exentos de llevar mascarilla deben llevar un documento que lo acredite

El uso obligatorio de la mascarilla en Baleares, que entró en vigor el pasado 13 de julio, tiene una serie de excepciones que, no obstante, deben estar justificadas, especialmente cuando no se hace uso de ella por cuestiones de salud. Las personas afectadas deben usar la declaración de estado de salud, un documento que Salut Pública ha puesto al servicio de los ciudadanos a través de su portal web y que deben rellenar para hacer constar que cumplen con algunas de las condiciones previstas.

Salut advierte que con la firma de esta declaración, éstas personas se comprometen a no acudir a reuniones o lugares donde confluyan personas que no sean convivientes suyas. «Toda persona que cumplimente y firme esta declaración se hace responsable de las consecuencias que se deriven de no cumplir las medidas de seguridad o de haber declarado una información inexacta sobre su estado de salud».

Cabe recordar que también están exentos del uso de mascarillas los menores de 6 años, los menores de 16 años en actividades de ocio con grupo de convivencia estable, durante la práctica deportiva o actividades acuáticas, mientras se come o se bebe en establecimientos abiertos al público y durante el uso de instrumentos musicales de viento.

Asimismo, y, siempre que se mantenga la distancia entre personas, cuando se está en piscinas o playas; en los centros de trabajo o en paseos marítimos y al aire libre fuera de los núcleos de población.