Balears tiene 162 rastreadores de contactos de los contagiados

Balears dispone en la actualidad de 162 rastreadores de los contactos de personas contagiadas de SARS-CoV-2, que detectan una media de 6 contactos por cada caso, cuando la media nacional es de 3, ha destacado este miércoles la conselleria de Salud y Consumo, Patricia Gómez.

Gómez ha informado de estos datos después de una reunión, junto con el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la delegada del Gobierno, Aina Calvo, con representantes de consulados de varios países con el fin de informarles sobre la situación de la COVID-19 en las Islas y de las medidas de prevención adoptadas para evitar la propagación del virus.

Gómez ha destacado que en Balears ese rastreo de contactos «está funcionando bien» y ha alabado el trabajo que están haciendo, básicamente enfermeras, auxiliares y auxiliares administrativos, como rastreadores, por ser «realmente eficiente», en declaraciones facilitadas por la Conselleria. Ha añadido que «están detectando a muchos contactos estrechos y a estas personas se les hace un seguimiento muy adecuado».

La consellera ha explicado que la vigilancia epidemiológica se centra en colectivos que pueden ser de riesgo y ha anunciado desde el viernes se cribará a todos los trabajadores de Mercapalma, después de haber hecho PCR en los mataderos. Se estudia también hacerlas a fabricantes cárnicos, un ámbito donde ha habido contagios en otros lugares del mundo.

«Creo que tenemos que ser proactivos, como lo hemos sido durante toda la pandemia», ha dicho Gómez y ha recordado decisiones en las que Balears se anticipó como el cierre de puertos y aeropuertos, la obligatoriedad de la mascarilla o no permitir abrir a grandes locales de ocio nocturno, «medidas duras para trabajadores y empresarios», pero justificadas por las evidencias de que «la mayoría de contagios se están produciendo en concentraciones de muchas personas» para proteger a la población y visitantes.

Gómez ha indicado que aún no hay respuesta a la petición del Govern de que puedan hacerse más controles a los viajeros que procedan de zonas con una mayor incidencia de caso y ha detallado que «una serie de brotes grandes en alguna comunidad ha elevado la incidencia acumulada ahora es de 27,39» en España.

«Estamos con el rádar continuamente puesto sobre la situación de la pandemia, sobre todo en nuestros territorios», ha añadido y ha precisado que «la información a nivel nacional es buena y la mayoría de personas que vienen saben con quién tienen que contactar en caso de que presenten síntomas y conocen los protocolos».

La propuesta de Balears, a sugerencia del Comité de Alertas de Enfermedades Infecciosas podría abordarse mañana en otra reunión del consejo territorial, ha dicho Gómez, que ha incidido en que la competencia de movilidad y puertos y aeropuertos es estatal, pero la decisión no implica solo al ministerio de Sanidad sino también a Fomento y otros organismos. «Es mucho más complejo que decir sí o no porque las medidas deben ser equitativas en todos los territorios y se debe trabajar con todas las comunidades autónomas y las administraciones que forman parte de estas decisiones», ha insistido. «Nos gustaría que se pudieran hacer estos controles pero el Ministerio de Sanidad no es el único competente», ha añadido.

Gómez se ha referido también a los cuatro brotes detectados en la última semana en Balears, dos de ellos en Mallorca y uno en Menorca y en Formentera, y ha dicho que son «pequeños y están controlados». Ha destacado que, por ejemplo, en el brote laboral de Formentera, se pudieron hacer más de cien pruebas PCR en domingo y tiene 8 casos.

Sobre los fondos estatales para hacer frente a la COVID, Gómez ha detallado que a Salud han llegado 45 millones de fondos estatales, de los que más de 35 se han destinado a comprar material, unos 3,5 millones a alquilar almacenes y adecuar espacios y otra parte «a contratar 900 personas más que la plantilla habitual durante el mes de mayo y se mantiene para suplir las vacaciones de verano».

Gómez ha calificado la reunión con los cónsules de «una cita importante» y ha precisado que si bien la Conselleria de Salud no suele ser interlocutor habitual con ellos, consideraban necesario «poder informar de primera mano, establecer lazos y poder resolver dudas».

«Les hemos explicado al situación de Balears, que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de las mejores de España, y también la elevada situación de seguridad de las islas» y les han detallado los dispositivos sanitarios activos.

Se han interesado por los controles en puertos y aeropuertos, sobre los que se les ha explicado que con los cuestionarios se les tiene localizados, y sobre la cobertura sanitaria que tienen los turistas, y Gómez les ha informado de que están cubiertos por la Tarjeta Sanitaria Europea. También han preguntado por el protocolo de actuación si alguna persona de otro país da positivo en Balears, y la consellera les ha explicado que hay hoteles habilitados para alojar a personas sin síntomas o leves.

La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha explicado que el objetivo de la reunión era confirmar a los miembros del cuerpo consular de que «Balears es un destino seguro en términos sanitarios». Ha destacado la coordinación entre las administraciones y la implicación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en garantizar el cumplimiento de las medidas sociosanitarias y contribuir a hacer de Balears un destino seguro, «sobre todo con una labor preventiva y disuasoria, más que de intervención».

También han explicado a los cónsules el control sanitario en los puertos y aeropuertos que se lleva a cabo con la supervisión de Sanidad Exterior y la colaboración de Aena.