El Parlament rechaza auditar el gasto del Govern ante la «dramática situación presupuestaria» derivada de la pandemia

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament ha rechazado la propuesta de Ciudadanos de auditar el gasto del Govern y del sector público en el marco de la crisis económica derivada de la pandemia.

La Proposición No de Ley presentada por Cs para instar al Govern a llevar a cabo una «auditoría financiera, operativa, de gestión, económica y de eficiencia» ha sido rechazada con los votos en contra del Grupo Mixto-Més per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y del grupo Socialista.

La PNL reclamaba al Ejecutivo autonómico, ante la «dramática situación presupuestaria», a llevar a cabo una auditoría «integral», a cargo de la Sindicatura de Cuentas, del gasto del Govern tanto de la administración de la CAIB como de los entes instrumentales del sector público.