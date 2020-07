El SEPE abona más de 190 millones de euros en prestaciones por desempleo en junio en Baleares

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó más de 190 millones de euros en prestaciones por desempleo de distinta naturaleza el pasado mes de junio en las Islas, mientras que en mayo realizó un gasto de más de 211 millones en prestaciones a cerca de 174.000 ciudadanos.

Según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado de prensa, del total de beneficiarios en mayo, más de 110.000 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el archipiélago recibieron sus prestaciones, mientras que en abril fueron 93.600 las personas en ERTE.

Las cifras de prestaciones de los últimos tres meses han supuesto un récord y se han debido a la crisis sanitaria originada por el COVID-19.

Por este motivo, la Delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha visitado este jueves la sede de la Dirección Provincial del SEPE en Palma para agradecer a todos los empleados el esfuerzo realizado en los últimos tres meses durante el confinamiento, la desescalada y ahora en el periodo de 'nueva normalidad' para tramitar los más de 270.000 expedientes recibidos en el archipiélago.

A la salida de las dependencias, la Delegada del Gobierno ha destacado el extraordinario trabajo llevado a cabo por el personal del SEPE para que «ningún ciudadano se quede atrás».

Según Calvo, «los ERTE han sido clave para paliar los perjuicios económicos causados por la pandemia».

Los expedientes recibidos en junio de 2020 en Baleares fueron 51.261, frente a los 7.387 de 2019, lo que ha supuesto un incremento del 593%. Asimismo, en mayo de 2020, el SEPE recibió 77.144 expedientes, mientras que en 2019 fueron 9.581, lo que constituye un aumento del 705%.

Por último, en abril se registró una subida del 1.278% al pasar de 10.511 expedientes en 2019 a 144.943 en 2020.

De los cerca de 174.000 beneficiarios del archipiélago que percibieron prestaciones por desempleo en mayo de este año, un 51,82% eran mujeres y el 48,17%, hombres. Por islas, Mallorca concentró la mayoría de beneficiarios, con más de 138.115 personas.

Respecto a los beneficiarios extranjeros en mayo de 2020, fueron 37.842 en el archipiélago, lo que representa un 21,7% del total. Por lugares de procedencia, Italia encabeza la lista de los países comunitarios de los que son originarios la mayoría de los perceptores de prestaciones, mientras que los extracomunitarios son originarios de Marruecos en su mayoría.

Calvo ha resaltado que los funcionarios del SEPE «han tenido una carga de trabajo extraordinaria» y ha indicado que «detrás de cada prestación hay muchas horas de trabajo por parte de empleados públicos». «Pedimos disculpas a todos los que han sufrido retrasos en las prestaciones y agradecemos la comprensión», ha señalado.

En este sentido, ha recordado que «la administración general del Estado padece desde hace años una falta de dotación importante» de personal y que «la crisis económica y las políticas de austeridad no han ayudado».



Asimismo, ha explicado que Baleares no es una comunidad donde haya muchas personas que quieran opositar. «Somos una administración poco atractiva», ha añadido.

Por su parte, la directora provincial del SEPE en Baleares, Sonia Barranco, ha asegurado que «son muy pocos los trabajadores que no se ha conseguido meter en la prestación».

No obstante, se ha expresado en la misma línea que Calvo y ha indicado que «falta muchísimo personal siempre». «Dada la situación actual nos queda mucho trabajo por hacer y nos faltan muchos empleados», ha apuntado.