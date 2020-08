Salud estudia reducir aforos ante el aumento de casos de coronavirus en Balears

El «aumento considerable» de positivos de SARS-CoV2 en Balears en los últimos días, aunque «el 90 % de ellos son con síntomas muy leves o asintomáticos», hace que los responsables sanitarios estudien limitar más los aforos, ha asegurado la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font.

«Esto nos indica que de momento no tener presión hospitalaria ni casos graves es una buena noticia pero por otra parte está claro que el objetivo principal en estos momentos es conseguir parar estas cadenas de transmisión para evitar que se conviertan en cadenas largas que lleguen a la población mayor y vulnerable», ha asegurado Font en declaraciones a los medios, después de que Balears haya alcanzado 1.028 casos activos, con 99 hospitalizados, 10 en UCI.

Ha indicado que un elevado porcentaje de los casos, de entorno al 80 % son menores de 40 años.

Font explica el repunte registrado en Balears por el hecho de que, tras la salida del confinamiento, que coincidió con vacaciones de verano, «se intensifican las relaciones con más gente y contactos más estrechos por ser durante más tiempo», lo que ha hecho que la transmisión del virus «haya sido con más personas».

Según la responsable sanitaria «ha sido un aumento que ha ido poco a poco pero llega un momento que es exponencial a partir de un número determinado de casos».

Para frenar la transmisión, Font aboga por «afinar muy bien cómo se están haciendo los aislamientos y la detección precoz de los casos positivos» y por aplicar «aislamientos estrictos».

La directora general de Salud Pública y Participación ha subrayado que es necesario mejorar los aislamientos en domicilio «que son la mayoría y que dentro del propio hogar se hagan bien» porque la mayoría de brotes declarados en Balears son de ámbito familiar.

En ese caso, las medidas de prevención son incidir en mantener la distancia social de 1,5 metros, llevar la mascarilla de protección y lavarse las manos y mantener higiene de superficies, «también en reuniones familiares», ha recalcado.

Como medidas preventivas a nivel de la comunidad autónoma, Font ha asegurado que están estudiando «la restricción de algunas de las medidas instauradas en el decreto de nueva normalidad».

«Seguramente tomaremos decisiones en los próximos días, de restricciones de algunas medidas que hemos visto que están relacionadas con las últimas notificaciones de casos y brotes», ha asegurado. «No copiaremos exactamente ninguna fase pero reduciremos diferentes aforos cuando tengamos la decisión consensuada de sitios donde estamos viendo que están relacionados con los últimos casos», ha añadido.

Sobre esos brotes, ha dicho que los activos este miércoles en Balears son 26, en los que hay 128 casos asintomáticos y «alrededor de 80 con síntomas». En los nuevos 4 brotes de ámbito familiar/social «hay entre 20 y 30 casos». «No superamos los 10 casos por brote, que es positivo, pero hay que reducirlo más», ha dicho Font.

«Si no hubiéramos hecho rastreo a personas asintomáticas del ámbito familiar que salieron positivo, estarían aislados en cuarentena pero no sabríamos que son positivos y hubiéramos notificado 7 brotes. De 26 pasaríamos a 7, pero queremos seguir con esta estrategia porque aislamos mucho más rápido a los positivos», ha dicho sobre las pruebas de detección que realiza la Conselleria balear de Salud.

«Los números a veces se han de saber interpretar», ha asegurado Font, que ha detallado que las autoridades de Alemania están informadas de esta situación dado que Balears supera el índice que fijó ese país para establecer medidas.

«Esta semana lo hemos superado, hay que ver si lo mantenemos o no, está relacionado con unos brotes que empezamos a pensar que están controlados pero hasta que no pasan 28 días no cerramos el brote, pero cuando ya han pasado 10 días de un brote y no aparecen nuevos casos, hace pensar que están bastante controlados», ha detallado.

Insiste en que son algunos brotes los que han provocado esta incidencia acumulada, con casos leves o asintomáticos.

Si hasta hace unos días, Epidemiología situaba en color verde la situación de las islas, Font ha indicado que en el caso de Mallorca ya no es así. «En los diagramas de riesgo que se elaboran periódicamente, Mallorca se sitúa en situación de más riesgo», que se calcula por la incidencia acumulada y el nivel de transmisión, que ha superado el 1 (una persona contagia a más de uno).

En Menorca e Ibiza y Formentera están en verde y Mallorca se acerca al rojo porque aumenta la transmisión», ha precisado.

Font ha indicado que hay hospitalizados por causas sociales y no sanitarias y que Salud dispondrá de nuevo del hotel Palma Bay para aislar esos casos asintomáticos a partir de la semana que viene y ha asegurado que hospitales, centros de salud y sociosanitarios están preparados con planes de contingencia y el personal sanitario de vacaciones está disponible para incorporarse si fuera necesario.