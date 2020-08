Así es el escenario de semipresencialidad que se plantea Educació

El Govern se plantea ahora que la vuelta al cole sea semipresencial a partir de los 14 años, debido a la evolución de la pandemia de la COVID-19 en las Islas. Se trata del segundo de los tres escenarios previstos. No obstante, desde la Conselleria d'Educació han precisado que Baleares siguen en el escenario A (presencialidad); el tercer escenario, que no se contempla, es el C (confinamiento).

En concreto, se prevé la semipresencialidad para secundaria, bachillerato, formación profesional y régimen especial. Por el contrario, se priorizará la presencialidad para los alumnos de etapas inferiores y para los que tienen más dificultades de aprendizaje.

También, se podrá posibilitar la asistencia al centro de alumnos NESE (Necesidades específicas de apoyo educativo) y NEE (Necesidades Educativas Especiales) de los niveles educativos con un aprendizaje semipresencial, más días de los fijados para su grupo, si el equipo docente, con el asesoramiento del equipo de apoyo y de orientación, considera que el alumno necesita una atención más individualizada para el correcto desarrollo de su adaptación curricular. En estos casos, el equipo de apoyo debe atender al alumno y será el encargado, bajo la supervisión del jefe de estudios, de determinar el horario semanal para su atención específica.

En el caso de que Baleares pase al escenario B se redistribuirían los grupos y se asignarían tutorías para mantener a las familias informadas. En caso de necesidad hacer subgrupos para cumplir con las medidas de seguridad, cada subgrupo debe tener asignado un docente de referencia (cotutor) y se debe prever su equipo educativo.

Este cotutor se coordinará con el tutor y se encargará de la acogida del alumnado, de atender las demandas, las carencias detectadas, de facilitar la integración en esta nueva realidad, etc.Además, se prevén sesiones de tutorías grupales e individuales, al igual que en el escenario A.

En el escenario de semipresencialidad, se prioriza la atención al alumnado sobre el trabajo de objetivos de área / competencia, con un trabajo lo más globalizado e interdisciplinar posible. Además, está previsto intercambiar información con el servicio de orientación educativa cuando se detecte alumnado con una situación sociofamiliar especialmente vulnerable.

También se realizará un seguimiento mensual de la asistencia del alumnado, especialmente del considerado en situación de vulnerabilidad. Así, como iniciar los protocolos de absentismo cuando se detecte una situación de riesgo.

En relación a las actividades de adaptación en la etapa de infantil, se harían en las mismas condiciones que en el escenario A. En concreto, para los alumnos de 5º y 6º de educación infantil se planificarán actividades de adaptación de la etapa para restablecer el vínculo afectivo y la adaptación a la vida de grupo, así como recuperar la confianza con el tutor y superar la separación afectiva con las figuras de referencia.

Metodología

El escenario A y B comparten las adecuaciones metodológicas. En concreto, se podrá realizar trabajo en grupos reducidos o en parejas. Entre otras medidas, se prevé el trabajo interdisciplinario que fomente la investigación y la selección de información, el uso de los diferentes lenguajes en situaciones funcionales, la aplicación de los contenidos matemáticos en contextos donde sean necesarios para entender el objeto de estudio.

También está previsto el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) como herramientas no sólo de comunicación, sino de investigación, exposición, elaboración de trabajos tanto por parte del profesorado como del alumnado.

Tutorías para los alumnos que tengan semipresencialidad

Si el alumnado no puede compartir espacio físico, cada grupo debe tener un docente de referencia que trabaje de forma coordinada con el tutor titular del grupo; también debe ser el referente para las familias. El tutor del grupo lidererá las reuniones de coordinación con el equipo docente, con el fin de asegurar un seguimiento efectivo de todo el alumnado.

Promoción y titulación de los alumnos

La resolución de Educació establece que «dada la situación excepcional que este escenario representa, a los estudios de ESO, se deberían aplicar los criterios más favorables a la promoción de los alumnos. Estos criterios deberían aplicarse a los alumnos más vulnerables y con dificultades asociadas a la accesibilidad al aprendizaje (brecha digital), además de otros casos que el equipo docente considere. En referencia a la titulación en ESO, también se deberían aplicar los criterios más favorables que contemple la Resolución de evaluación.

Coordinación docente

Los equipos directivos propondrán sistemas seguros para registrar las incidencias relevantes del seguimiento del trabajo a distancia que realizan los alumnos, así como de las necesidades personales y familiares que se detecten. La Información debe estar compartida por el equipo docente, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo.

Habrá que reforzar la labor de los coordinadores TIC para facilitar el apoyo y la información a los profesores y, en su caso, a alumnos y familias sobre su uso y sobre el uso de las plataformas que se haya acordado que utilizará el centro. Los equipos directivos pueden asignar tareas de apoyo a los coordinadores TIC a otros profesores del claustro. Estos coordinarán actuaciones a desarrollar.

Se prevén reuniones de equipos docentes quincenales o semanales, según las necesidades. Deben servir para coordinar las actividades (volumen y contenido) de las tareas que se proponen a los alumnos telemáticamente, para la creación conjunta de propuestas y del plan docente de trabajo. Asimismo, para realizar el seguimiento del grado de retorno que hacen los alumnos de las actividades, tanto desde el punto de vista de el aprendizaje como del bienestar personal y realizar el feedback correspondiente por parte del profesor al alumnado.

El equipo educativo junto con el equipo de apoyo deberá concretar las actividades de enseñanza-aprendizaje de los alumnos más vulnerables, realizar seguimiento y hacer una comunicación frecuente con los alumnos y sus familias, actuando como cotutores. La coordinación de los equipos de tutores con el equipo directivo y el departamento de orientación debe tener un tratamiento específico para unificar las actividades que se deben desarrollar, actuaciones específicas y las informaciones que se han de dar a los alumnos y familias.

Las reuniones de departamento, una vez se hayan concretado los acuerdos para la determinación de las programaciones de departamento / los ámbitos o de nivel educativo, podrán espaciarse más, si así se considera necesario, previo acuerdo de la CCP, para favorecer la realización de las reuniones de equipos docentes más a menudo. Hacer claustros virtuales, breves y bien planificados, para hacer una valoración conjunta del desarrollo del confinamiento y permitir una análisis y toma de decisiones conjunta. «Es necesario reforzar el vínculo y el cuidado entre toda la comunidad: informaciones periódicas, encuentros, prestación de apoyo, consejos ..., son necesarios durante el confinamiento», precisa la resolución.

Para mantener y reforzar la alianza con las familias, «la escuela debería escucharlas y establecer puentes de confianza para que se conviertan las sus aliadas. Esto significa comunicación más frecuente y de mayor calidad. Y en ambas direcciones, es decir, constituir un diálogo en lugar de un envío de instrucciones».